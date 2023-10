En cas que el Govern no aprovi la independència amb una amnistia, va instar la convocatòria d'eleccions. EP

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha avisat aquest diumenge que el dia que el Congrés aprovi una possible amnistia "al Parlament ha de ressonar la paraula independència".

"No volem ser un poble perdonat i vençut. La independència la farem aquí, a Catalunya. Què esperem per fer-la? A què ens els digui Madrid?", ha preguntat a l'acte per commemorar el sisè aniversari de l'1-O convocat pel Consell de la República (CdRep), ANC, Òmnium Cultural, AMI i la Intersindical

En cas que el Govern no aprovi la independència si hi ha una amnistia, ha insistit a demanar que es convoquin eleccions.

"Qualsevol reconeixement de l'1-O o qualsevol amnistia ha d'anar lligada a un reconeixement de Catalunya i de la seva llibertat per poder exercir el dret a l'autodeterminació ia la independència. No hi ha cap altra via", ha defensat.

Després de reivindicar que l'objectiu de l'ANC és la independència, ha considerat que el Govern vol avançar cap a una amnistia per estalviar-se una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).