Els sindicats també han assenyalat que el 70% de les places residencials a Espanya són privades i han subratllat la importància dels sistemes públics de salut, la protecció de la dependència i els serveis socials per garantir un envelliment autònom i saludable. EP

Els sindicats UGT i CCOO han instat aquest diumenge a resoldre les mancances del sistema de protecció social de la gent gran, i han reivindicat la necessitat d'incrementar la inversió a la sanitat pública , especialment a l'Atenció Primària, i desenvolupar polítiques públiques en matèria de promoció de la salut.

A més, han considerat "fonamental" millorar l'atenció domiciliària, reforçar els centres d'atenció diürns i nocturns, així com millorar les condicions laborals dels cuidadors, la majoria dones.

UGT ha destacat en el manifest remès aquest diumenge amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran que el 70% de les places residencials que hi ha a Espanya són privades, així com que també hi ha un elevat nombre de les públiques que són gestionades per empreses privades.

Les organitzacions sindicals han recordat que el sistema públic de salut, la protecció a la dependència, els serveis socials, el sistema públic de pensions, entre altres qüestions, “són elements essencials perquè les persones puguin envellir amb autonomia i en condicions saludables”.

En aquesta línia, han subratllat que es tracta d'instruments per lluitar contra la desigualtat a totes les etapes de la vida, abordant les diferències territorials existents, així com la cobertura de serveis i recursos destinats per a la gent gran.

Per part seva, tots dos sindicats han subratllat que és "necessari avançar en el camí de les últimes reformes del Sistema Públic de Pensions i Seguretat Social que asseguren pensions dignes als pensionistes actuals i futurs", encara que han detallat que cal millorar les no contributives, les mínimes i, especialment, anar tancant la bretxa de gènere.

Tots dos sindicats han insistit en la importància de dissenyar un Pla Nacional contra la soledat no desitjada, mesures específiques per augmentar la protecció de la gent gran a l'Espanya buidada, o dur a terme una transformació digital inclusiva o posar fi a la discriminació que pateixen les persones majors a l'accés als serveis bancaris.

Així, UGT ha explicat que cal "més atenció a les persones al seu domicili", ja que cal identificar les persones amb més necessitats d'atenció i prioritzar les considerades imprescindibles en cada cas per així poder reorganitzar els recursos.

Per tot això, les organitzacions sindicals han reclamat una Llei Integral dels Drets de la Gent Gran que contempli tots aquests àmbits i garanteixi un envelliment digne, actiu i la participació de la gent gran en tots els àmbits de la societat.

Finalment, UGT i CCOO han destacat que gairebé el 20% dels més de 48 milions d'habitants a Espanya són més grans de 65 anys, i han destacat que "cal fer front als reptes que això planteja".