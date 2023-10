Un parc eòlic. Foto: Europa Press

A Catalunya se li han escapat més de 1.000 milions d'euros que s'havien d'invertir en diversos projectes d'energies renovables . Segons recull el portal especialitzat dialEC , es tracta de 43 parcs solars i 8 eòlics que no han pogut rebre la declaració favorable d'impacte ambiental (DIA) en el període de 31 mesos estipulat pel Reial decret 23/2020.

El motiu que hi ha darrere això és la burocràcia, en el procés que cal seguir perquè ladministració de llum verda amb les autoritzacions necessàries per al seu desenvolupament.

Sigui per la manca de documentació i concreció de les empreses, per les limitacions de personal, pels terminis fixats per la normativa estatal o per l'onada d'al·legacions rebudes.

LENTITUD

Segons El Economista, la lentitud a l'hora de dur a terme tots els tràmits necessaris és un dels grans problemes que fan que se'n perdin molts.

Aquest termini que cal esperar perquè es facin realitat s'acosta als 2 anys (entre 500 i 600 dies de mitjana), fins al punt que la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) va lamentar que “la lenta tramitació per part de l'administració és un llast per aconseguir els objectius d'energia renovable marcats per la Generalitat per al 2030".

La mateixa entitat assegura que, en molts casos, els projectes veuen com s'han de tornar a posar en marxa, amb el cost extra i la pèrdua de temps que això suposa.

FACILITAR ELS TRÀMITS?

Amb l'objectiu de mitigar aquesta situació, la Generalitat ha presentat recentment una sèrie de directrius per tal de reduir la necessitat d'emetre nombrosos requeriments informatius durant el procés. A més, en els darrers Pressupostos, es van assignar recursos per crear fins a 90 places addicionals al Departament d'Acció Climàtica, amb la intenció de comptar amb un personal més gran per agilitzar l'aprovació de projectes. Segons fonts de la institució, una cinquantena d'aquestes places estan directament vinculades amb la tramitació de projectes.

Tot i això, el Govern autonòmic s'enfronta a desafiaments a causa de la nova normativa estatal, que xoca amb els terminis convencionals dels procediments públics i ha augmentat la pressió sobre els temps de les administracions. Si ja és comú que l'aprovació d'una Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) demori fins a 10 mesos, i més encara en el cas de parcs eòlics, la manca de documentació o les objeccions han alentit encara més els processos.

Aquesta normativa estableix condicions de tramitació que cada projecte ha de seguir i ha de complir el procediment administratiu establert per a aquest tipus de projectes, que està altament regulat. Aquest ajustament ha resultat en una selecció natural dels projectes més avançats dels que encara no ho estaven, segons el que assenyala el Departament.