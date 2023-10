Grup gent jove cinema

Aquest octubre arriba una nova edició de la Festa del Cinema on els preus de les entrades s'abaratiran per atraure més espectadors a les sales de tot Espanya.

La diferència respecte a les anteriors edicions és que aquesta vegada no serà necessària l'acreditació a la web oficial, per la qual cosa qualsevol persona podrà comprar una entrada a la gran majoria de cines, però no a tots. El que és recomanable, en aquest cas, és visitar la pàgina web oficial per assegurar-nos quines sales s'han adherit a aquesta celebració.

La festa del cinema estarà vigent des del 2 fins al 5 d'octubre, ambdós inclosos, i les entrades estaran a 3,5 euros.

La Festa del Cinema, que té com a objectiu promoure l'elecció del cinema com a opció per gaudir pel·lícules, va tenir el seu debut el 2009. Tot i això, va ser el 2011 quan va començar a celebrar-se de forma semestral. A la penúltima edició, feta recentment, es van comptabilitzar 1,3 milions d'espectadors en tan sols quatre dies, cosa que representa un increment del 82,2% en comparació amb fa dos anys.