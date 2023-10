La roda de premsa de les autoritats. Foto: Europa Press

Les discoteques Teatre i La Fonda havien d'haver cessat la seva activitat fa més d'un any i deixar d'operar, ja que hi havia una ordre d'execució de tancament que no va complir el local.

Així ho ha confirmat en una roda de premsa urgent el tinent d'alcalde de Planificació Urbanística, Horta i Medi Ambient, Antonio Navarro (PP), que ha comparegut acompanyat de l'anterior tinent d'alcalde d'Urbanisme i Transició Ecològica, Andrés Guerrero (PSOE), així com altres membres de l'equip de Govern, entre ells la vicealcaldessa i portaveu de l'equip de Govern, Rebeca Pérez, que ha confirmat en declaracions a Europa Press que dels 18 desapareguts, 13 són morts, 4 han aparegut amb vida a altres llocs i 1 persona continua encara desapareguda.

Navarro ha assegurat que l'Ajuntament de Múrcia es personarà com a acusació particular en aquest procés i que arribaran fins al final en exigir "la depuració de totes les responsabilitats de l'expedient".

I és que l'empresa Teatre va presentar un projecte per dividir en dos el local i per això se li va exigir una nova llicència que no va presentar, atès que no valia la del 2008. L'empresa va incomplir les ordres de cessament i tancament de la discoteca.

En concret, ha explicat el regidor, el gener del 2022 es va ordenar el cessament de Teatre, únic local existent, el recurs es va resoldre el març del 2022 i es va desestimar i l'octubre del 2022 es va requerir que s'executés el cessament. De manera que des del Consistori "depurarem totes les responsabilitats que hi pogués haver per part de qualsevol en aquests procediments", ha asseverat.