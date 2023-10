El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat aquest dilluns els recursos de Vox i PP, validant així la reforma legal que impedeix que un Consell General del Poder Judicial (CGPJ) caducat --com l'actual-- pugui fer nomenaments discrecionals, una limitació de funcions que ha portat el Tribunal Suprem (TS) a la vora del col·lapse per la crisi de vacants, segons ha informat el mateix TC.

Arxiu - Façana del Tribunal Constitucional.

El Constitucional ha celebrat un ple monogràfic per debatre els dos esborranys que hi havia sobre la taula: un de la magistrada progressista Maria Lluïsa Balaguer sobre el recurs de Vox, que proposava avalar la reforma; i un altre del magistrat conservador César Tolosa sobre el recurs del PP contra la mateixa modificació legal, que advocava per tombar-la.

Les fonts jurídiques consultades indiquen que, tal com estava previst, la majoria dels magistrats --els 7 progressistes davant dels 4 conservadors-- s'han decantat per la ponència de Balaguer, que ara s'encarregarà també de la relativa al recurs ' popular' després que Tolosa hagi declinat adaptar el seu esborrany en sentir de la majoria del Ple.

A més de Tolosa, els altres tres magistrats del bloc conservador -- Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo i Concepción Espejel -- han anunciat vot particular contra aquesta sentència.

D'acord amb les fonts esmentades, el text proposa donar suport a la reforma del CGPJ perquè considera que l'article 122 de la Constitució dóna marge suficient al legislador per regular l'òrgan de govern dels jutges.

El precepte assenyala, sobre el CGPJ, que "la llei orgànica establirà el seu estatut i el règim d'incompatibilitats dels seus membres i les seves funcions, en particular en matèria de nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari".

A més, Balaguer incideix que la Constitució expressa clarament que el CGPJ té un mandat de cinc anys, després dels quals s'ha de renovar, per la qual cosa no preveu un Consell en funcions. Per això defensa que aquestes es limitin, sobretot si tenen un caràcter discrecional.

PONÈNCIES ENFRONTADES



En canvi, la ponència elaborada per Tolosa entenia que, encara que aquest article permet al legislador modular el funcionament intern del CGPJ, no li atorga tanta llibertat per despullar-lo d'una de les funcions que li encomana la Carta Magna, és a dir, la de realitzar nomenaments.

Així mateix, el magistrat conservador qüestionava l'oportunitat política de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), posant èmfasi que, si es volia limitar els seus poders per forçar-ne la renovació, s'havia d'haver fet quan va vèncer el seu mandat, el 4 de desembre del 2018, no tres anys després.

Les fonts aclareixen que cap dels dos textos fa referència a la contrareforma exprés aprovada el juliol del 2021 per tornar al CGPJ la seva capacitat de fer nomenaments discrecionals però únicament per designar els seus dos candidats el TC.

Aquesta segona modificació va possibilitar que el gener passat es produís la renovació parcial del Constitucional que estava pendent des del juny del 2022, provocant un tomb des de la llavors majoria conservadora a l'actual progressista.

VETO A LES SEVES FUNCIONS



Vox i PP al·legaven als seus respectius recursos que la modificació efectuada el març del 2021 a la LOPJ per prohibir que un CGPJ en situació d'interinitat cobreixi les vacants generades als alts tribunals és inconstitucional.

La reforma pretenia empènyer el PP a la taula de negociacions per renovar l'òrgan de govern dels jutges, però la manca d'avenços per nomenar nous vocals va propiciar que el juliol del 2022 les Corts Generals aprovessin la segona reforma.

Aquests recursos anirien a Ple al mes de juny, una vegada superats els comicis autonòmics i municipals del 28 de maig, però l'avançament electoral al 23 de juliol va trastocar els plans de la cort de garanties per no interferir tampoc en aquestes votacions.

PANORAMA "DESOLADOR" AL SUPREM



Cal recordar que la impossibilitat legal que el CGPJ faci nomenaments discrecionals ha portat el Tribunal Suprem (TS) a un pas del col·lapse, amb un total de 23 places sense cobrir, una situació que afecta ja totes les seves sales.

Durant l'obertura de l'any judicial, celebrada el 7 de setembre passat, el president interí del TS, Francisco Marín Castán, va qualificar el panorama de "desolador".

Del total de vacants, se'n registren 2 a la Sala Civil, 1 a la Penal, 11 a la Contenciosa Administrativa, 6 a la del Social i 3 a la del Militar.