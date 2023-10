El pontífex. Foto: Europa Press

El Papa Francesc ha suggerit que hi podria haver maneres de beneir les unions entre persones del mateix sexe , responent a cinc cardenals conservadors que el van desafiar a afirmar els ensenyaments de l'Església sobre l'homosexualitat abans d'una gran reunió on els catòlics LGBTQ+ són a l'agenda .

El Vaticà va publicar, dilluns passat 2 d'octubre, una carta que Francesc va escriure als cardenals l'11 de juliol després de rebre una llista de cinc preguntes, o dubia , un dia abans. Francisco suggereix que aquestes benediccions podrien estudiar-se si no es confongués la benedicció amb el matrimoni sacramental .

El Ministeri New Ways, que advoca pels catòlics LGBTQ+, va dir que la carta “avança significativament” en els esforços per fer que els catòlics LGBTQ+ siguin benvinguts a l'església i representava “la gota que fa vessar el got” en la seva marginació.

El Vaticà sosté que el matrimoni és una unió indissoluble entre un home i una dona. Com a resultat, des de fa molt de temps s'oposa al matrimoni homosexual. Però Francesc ha expressat el seu suport a les lleis civils que estenen els beneficis legals als cònjuges del mateix sexe, i capellans catòlics en algunes parts d'Europa han beneït les unions entre persones del mateix sexe sense la censura del Vaticà.

La resposta de Francesc als cardenals, però, marca un canvi respecte a l'actual posició oficial del Vaticà. En una nota explicativa del 2021, la Congregació per a la Doctrina de la Fe va dir que l'església no podia beneir les unions homosexuals perquè “Déu no pot beneir el pecat”.