Maquillatge retirat - FACUA

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) i el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de Catalunya han notificat la retirada de tots els lots del maquillatge Martinelia Unicorn Are Real amb referència PS/MCH-CM 810/2023 després de detectar-ne la presència de colorant CI 45170 que està prohibit per a productes cosmètics, així com altres no declarats a l'etiquetatge.

El producte alertat i notificat per l'autoritat sanitària catalana no compleix el Reglament (CE) 1223/2009 sobre els productes cosmètics, per això s'ha disposat el cessament de la comercialització i la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes.

FACUA-Consumidors en Acció recorda que qualsevol consumidor que hagi adquirit aquest producte pot adreçar-se a l'establiment on el va comprar per tornar a recuperar l'import que va abonar.