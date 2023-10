Un agent dels Mossos. Foto: Mossos

Figueres, Vilafranca, Manresa, Vic, Molins de Rei, Barcelona... Aquestes són algunes de les localitats de Catalunya que, recentment, s'han vist esquitxades per episodis d'inseguretat que han omplert espais informatius. Baralles, apunyalaments, agressions i fins i tot morts d'algunes persones són el resultat d'aquests fets.

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, va assegurar el passat dilluns 2 d'octubre, en una entrevista a betevé, que són episodis de "violència gratuïta" i que tindran "una resposta contundent". A la pràctica, això significa que Elena elevarà la presència dels Mossos en esdeveniments que puguin derivar en incidents.

En aquestes declaracions a la televisió pública de Barcelona, el màxim responsable d'Interior va apuntar que els fets estan relacionats "amb factors que s'han d'analitzar i abordar, com l'educació i el desarrelament", afegint que "la falta d'esperança i d'expectatives" són factors que consideren que expliquen part d'aquests fets que s'han produit en diverses ciutats.

L'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, l'ha respost dient que cal "un abordatge més gran", però aquesta no ha estat l'única reacció a les declaracions del conseller. De fet, des de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) van més enllà. "No hi ha violència gratuïta, hi ha violència instaurada", assegura, en declaracions a Catalunya Press el seu portaveu, Albert Palacio.

"S'ha perdut el principi d'autoritat, el respecte a la policia. Els responsables d'aquests actes saben que tenen impunitat, en molts casos ni tan sols hi ha hagut ingressos a la presó", afegeix el portaveu sindical, que considera que els sistemes "polítics, judicials i policials estan obsolets".

Palacio considera que "a Catalunya hi ha un problema de seguretat i un patró en les actuacions dels violents" i apunta que "qui té les eines per resoldre-ho és l'administració", al temps que lamenta que no hi ha prou efectius ("ni humans ni materials") i que la Generalitat no escolta el que sindicats com USPAC els intenten dir.

"Potser seria una bona idea organitzar una reunió amb una cinquantena d'agents de diversos punts de Catalunya que estiguin al carrer, per saber el que pensen", proposa Palacio.

"TEMEM QUE POT SER MOLT PITJOR"

El portaveu diu que el sindicat "fa temps que avisa" sobre aquesta situació de violència generalitzada i tem "que pot ser molt pitjor". En aquest sentit, ha recordat que el govern de Suècia ha decidit posar militars de l'exèrcit a patrullar als carrers per combatre el crim organitzat i els assassinats recents en aquest país escandinau.

En contrast, Palacio apunta que a Catalunya "en molts casos s'està amagant la realitat" i considera que una conseqüència d'això és que "molts ciutadans estan començant a cansar-se", apuntant que cada cop veuen més queixes en xarxes socials.

Per acabar, Palacio assegura que els Mossos "es poden equivocar" (posant l'exemple d'una gravació de juny de 2020 en la qual un agent deia a un noi negre ets un mico, negre de merda), però recorda que han de decidir com actuen "en dècimes de segon", mentre que els polítics i els jutges poden pensar-ho amb molt més temps.