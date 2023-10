Madí (dreta), a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Foto: Europa Press

L' empresari i exdirigent de Convergència, David Madí, compareix aquest dimecres 4 d'octubre a l'Audiència Nacional en el marc de la investigació que se segueix per presumptes adjudicacions irregulars de contractes a l'empresa Ambulàncies Egara per part de la Generalitat, una derivada del conegut com a Cas 3%.

Madí devia haver declarat el mes de juny passat, però la seva compareixença es va ajornar per la vaga de funcionaris de justícia.

El magistrat ja va interrogar el mes d'abril passat el propietari d'Ambulàncies Egara, Oscar Simón, que va reconèixer que va mantenir contactes amb Madí i va negar qualsevol tipus d'irregularitat en l'adjudicació de contractes públics, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press . El mateix dia, el jutge també va escoltar com a investigat l'empresari Juan Alberto Arqués.

L'ORIGEN DE LA CAUSA

La decisió de Pedraz d'imputar a tots ells atenia a la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que va interessar aquestes imputacions recolzant-se en l'atestat policial que obra a la causa ia les entrades i registres acordats amb anterioritat a la seu de l'empresa sanitària.

Segons ha pogut confirmar Europa Press, el magistrat va acordar l'entrada i registre el 2 de març passat a la seu d'Ambulàncies Egara a Terrassa, a les dependències d'una unió temporal d'empreses (UTE) a Lleida, ia una consultora de Barcelona, per localitzar documentació sobre aquestes presumptes adjudicacions irregulars del servei de transport de pacients quan estava al capdavant del Govern CDC.

Les indagacions se centren a trobar indicis relatius a l'adjudicació de tres lots del concurs sanitari de Catalunya el 2015 a una UTE de què participava Ambulàncies Egara.

Es dóna la circumstància que Madí ja va ser condemnat l'octubre del 2022 en el marc del 'cas Triacom' pel Jutjat Penal 23 de Barcelona a 14 mesos de presó i una multa de 219.750 euros després del judici contra ell i set acusats més per una trama de factures falses el 2011 en què va participar com a cooperador necessari per defraudar Hisenda.