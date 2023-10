El Papa Francesc / @EP

La primera fase de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes arrencarà aquest dimecres 4 d'octubre, amb 464 participants, 365 dels quals tindran dret a vot, entre ells per primera vegada, els laics i 54 dones. El Papa Francesc ha subratllat aquest dimarts a les seves xarxes socials que "l'essència del camí sinodal resideix en una veritat de fons" que no s'ha de perdre de vista mai: "la seva finalitat és escoltar, comprendre i posar en marxa la voluntat de Déu" .

Aquesta consulta mundial sobre el futur de l'Església Catòlica ha topat en vigílies del seu inici amb el desacord de cinc cardenals, que han mostrat les seves desavinences amb el Pontífex al voltant de diferents qüestions, com ara la benedicció de parelles gais i el sacerdoci femení . En la resposta a les inquietuds dels purpurats el Pontífex ha instat a discernir si hi ha formes de beneir parelles gais sense que es confonguin amb el matrimoni.

Entre els participants al Sínode hi ha tres bisbes xinesos , dos elegits d'acord amb Pequín, tot i que no serà la primera vegada amb participació de bisbes xinesos en un Sínode, ja que ja van estar presents dos prelats el 2018 al Sínode dels Joves.

10 ESPANYOLS, ENTRE ELLS, DUES DONES

Entre els espanyols al Sínode, estarà per estatuts el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) , el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. A més, hi acudeixen l'arquebisbe emèrit de Saragossa, Vicente Jiménez Mora; l'arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello; i el bisbe de Solsona, Francisco Simón Conesa Ferrer, elegits per l'Assemblea plenària dels bisbes espanyols.

Així mateix, nomenats pel Papa, hi acudeixen Enrique Alarcón García, president de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat; Luis Miguel Castell Gualda, rector de la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València; la teòloga Cristina Inogés Sanz i el vicari per a la Vida Consagrada de l'Arxidiòcesi de Madrid Elías Royón Lara. Juntament amb ells, actuaran de facilitadors la religiosa Luisa Berzosa González i el professor i sacerdot Eloy Bueno de la Fuente.

EL PAPA PUBLICA CONTINUACIÓ DE 'LAUDAT SÍ'

El Sínode dels Bisbes va començar de forma nova el 2021 i des de baix amb una consulta a les diòcesis i parròquies de tots els països del món i després va continuar amb la fase continental a Àsia, Àfrica, Amèrica, Orient Mitjà, Oceania.

Pel que fa al programa del Sínode, el Papa farà la cerimònia d'obertura amb una missa dimecres 4 d'octubre, dia en què a més està prevista la publicació d'una exhortació apostòlica sobre la crisi climàtica, continuació de la seva encíclica social 'Laudato Sí' .

Igualment, està previst un pelegrinatge el 12 d'octubre i el 19 d'octubre hi haurà una pregària pels migrants, amb la previsible participació del Pontífex. La missa final el diumenge 29 d'octubre a la Basílica de Sant Pere posarà fi a un Sínode que durarà tres setmanes i mitja.

Tots els participants del Sínode rebran una tauleta amb què llegiran documents, intercanviaran informació i votaran i, per primera vegada, l'alemany deixarà de ser una de les llengües ofertes. Catorze dels grups lingüístics (Cercles Menors) treballaran en anglès, vuit en italià, set en espanyol, cinc en francès i un en portuguès. Les reunions no es duran a terme a la Nova Sala del Sínode, sinó a la gran sala de la Sala d'Audiències.

L' Assemblea General del Sínode estarà dividida en cinc mòduls, els quatre primers sobre les diferents parts de l'Instrumentum laboris (el document de treball del Sínode) i la sessió final per discutir i perfeccionar l'informe i els resums. El Papa té "molt interès" a no deixar que sorgeixin "veus individuals contraposades", però convida a passar del que cadascú ha pogut elaborar en la seva pregària i reflexió a un debat.

CELIBAT, DONES I LGTBTQ+

L'Instumentum Laboris del Sínode, presentat al juny, posarà sobre la taula l'accés d'homes casats al sacerdoci, així com de dones al diaconat o les mesures que pot prendre l'Església per acollir millor les persones LGBTQ+”.

No és la primera vegada que un Sínode analitza qüestions com ara celibat opcional o diaconat femení. De fet, van ser presents a l'anterior Sínode de l'Amazònia el 2019. Tot i això, Francisco, en la seva exhortació 'Estimada Amazonia' va eludir la proposta d'ordenar homes casats en zones remotes d'aquesta regió en favor de fomentar vocacions indígenes i va reservar per a les dones funcions que no requerissin lordre sagrat.

Al text, que no és un document del Magisteri de l'Església ni una enquesta sociològica, també es deixa clar que "la major part de les assemblees continentals i les síntesis de nombroses conferències episcopals demanen que es consideri de nou la qüestió de l'accés de les dones al diaconat".

Amb la seva publicació, es va tancar la primera fase del Sínode 'Per una Església sinodal: comunió, participació, missió', i es va obrir la segona, articulada a les dues sessions en què tindrà lloc la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes a l'octubre del 2023 i del 2024. En aquestes fases votaran tots els participants a l'Assemblea del Sínode, que inclou un 25% dels participants que no són bisbes, dels quals la meitat, almenys, dones.

En qualsevol cas, el Sínode dels Bisbes té caràcter consultiu i les votacions sobre els temes tenen una funció aclaridora, ja que és el Papa en última instància qui pren les decisions.

El document també es refereix als abusos sexuals, de poder i de consciència, econòmics i institucionals com a "ferides obertes" i s'insta l'Església a unir-se al creixent compromís de conversió i reforma "per evitar que situacions similars es repeteixin en el futur ".

Abans que comenci el Sínode dels Bisbes, els participants i convidats, sacerdots, bisbes, religioses i laics, ja participen des d'aquest diumenge, als afores de Roma.