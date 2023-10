Madí, en una imatge recent. Foto: Europa Press

L' empresari i exdirigent de Convergència Democràtica, David Madí , ha dit aquest dimecres 4 d'octubre davant el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz que no ha tingut res a veure amb l'empresa d'ambulàncies Ambulàncies Egara en el marc de la investigació que se segueix per presumptes adjudicacions irregulars de contractes per part de la Generalitat, una derivada del conegut com a Cas 3% .

Segons expliquen fonts jurídiques a Europa Press, el convergent ha explicat que va estudiar entrar en aquesta empresa però que finalment ho va descartar perquè la compra no era atractiva econòmicament. Així, ha incidit que una vegada van decidir no entrar-hi, van alliberar l'opció de compra.

L'entorn de Madí ha assenyalat al final de la declaració que avui l'exdirigent ha pogut deixar "tot aclarit" davant Pedraz, i assevera que la causa ha estat un despropòsit des del principi i que, després d'alguna diligència pendent, la defensa és possible que urgeixi a larxiu de la causa.

D'altra banda, ha transcendit que, durant l'interrogatori, Madí hauria posat en coneixement del magistrat que l'expert en ciberseguretat Albert Gabàs, la persona que hauria afirmat tenir un correu de l'empresari Fermí Ferran en què assegura que l'exconvergent n'era el client, en realitat és un infiltrat a la Generalitat dels serveis d'intel·ligència espanyols.

La declaració de Madí va en consonància amb la realitzada per un altre dels investigats, el propietari d'Ambulancias Egara, Oscar Simón, que va reconèixer que va mantenir contactes amb Madí i va negar qualsevol tipus d'irregularitat en l'adjudicació de contractes públics.

Simón va indicar davant del jutge que es va reunir amb Madí buscant una injecció de liquiditat a l'empresa que va heretar del pare. En aquest context, va conèixer un home, Juan Luis Gallardo, que li va oferir cercar inversors i que li hauria posat en contacte amb un grup inversor: ICAT Desenvolupament. Segons les fonts consultades, aquest grup era propietat del mateix Madí i d'un altre dels imputats, l'empresari Juan Alberto Arqués.

Va ser el 2012 quan Simón i els dos empresaris van decidir dur a terme una opció de compravenda de l'accionariat d'Ambulancias Egara, però les negociacions no haurien arribat a bon port i van acabar trencant-se per dues raons. La primera, expliquen les mateixes fonts, és que Arqués va abandonar ICAT.

La segona és que Simón va expressar les seves suspicàcies respecte de Madí, amb qui no tenia bona sintonia. Va ser llavors quan el propietari d'Ambulancias Egara hauria demanat a Arqués que l'apartés d'aquesta negociació.

Amb tot, Simón en la seva declaració davant el magistrat sí que hauria reconegut que Ambulàncies Egara va fer una donació de 30.000 euros a Catdem, una fundació vinculada a CDC, a iniciativa del seu pare. Però va explicar que l'empresa feia donacions de forma usual.

Madí ha estat l'últim dels imputats a declarar, després que ho fessin també els empresaris Juan Alberto Arqués --soci de Madí--, Fermí Ferrán i Alejandro García-Gascón. Aquests dos últims van entrar en aquesta empresa d'ambulàncies després de l'adjudicació del servei d'ambulàncies a l'UTE participada per Egara el 2015 i fonts jurídiques asseveren que des del Ministeri Públic s'entén que eren homes de confiança del mateix Madí.