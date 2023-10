Foto: Europa Press

El 5 d'octubre se celebra, com cada any des del 1994, el Dia Mundial dels Docents , una jornada que ha de servir per reconèixer la tasca que duen a terme els i les professionals que es dediquen a l'ensenyament, en qualsevol de les seves modalitats i per a alumnes de qualsevol franja d'edat.

Ells i elles són les persones que s'encarreguen de formar les generacions futures , transmetent els coneixements, orientant-los en les seves decisions i sent una part important del seu desenvolupament, tant acadèmic com personal.

Per això, Catalunya Press ha volgut parlar amb dos; es tracta d' Andrea , una professora de Primària d'un col·legi de Barcelona i de Javier , un professor de Secundària i Batxillerat d'un institut del Baix Llobregat .

Un punt en què tots dos coincideixen que la seva professió els omple. "Penso en com n'és d'important i gratificant la majoria de les vegades", assegura Andrea, mentre que Javier apunta que "aviat farà 5 anys que vaig començar i penso que és una de les millors decisions que he pres a la meva vida".

Tot i això, exercir no està exempt de dificultats. "Moltes altres no és fàcil i fins i tot arriba a ser desesperant, tots veiem la falta que fan més recursos, personal, el suport de les famílies…", assegura la mestra de Primària, que afegeix que "no podem oblidar que (els estudiants) passen amb nosaltres moltes hores i que l'escola és una peça clau per al desenvolupament intel·lectual i emocional”.

Javier coincideix en el diagnòstic i afegeix que "les tres principals dificultats que els meus companys i jo detectem són el difícil diàleg entre les demandes constants d'innovació pedagògica i les limitacions del dia a dia a l'aula real, la complicada gestió de la introducció de la digitalització als centres i en el procés d'aprenentatge, i la necessitat de trobar uns mínims comuns denominadors entre famílies i docents en un món cada cop més accelerat”.

De fet, el docent fa un símil peculiar. "En moltes ocasions sentim com si se'ns demanés jugar com el Barça de Guardiola quan sovint no sabem ni si serem 11 jugadors al camp quan comenci el partit", reflexiona.

CANVIS I MILLORES

Un altre punt en què coincideixen és el malestar que genera a la professió els canvis que pateixen per part de les institucions. "A sobre del treball que fem curs rere curs sovint canvien les lleis", diu Andrea, molesta, apuntant que moltes vegades semblen decisions motivades "per dir que fan alguna cosa amb el dineral que cobren (els polítics)".

Per la seva banda, Javier diu que són molt necessàries “millores poc glamuroses com ampliar les places de formació professional, flexibilitzar els recorreguts curriculars a partir de certes edats, incrementar les plantilles d'orientadors i psicòlegs als centres, o dotar de suficients recursos els serveis socials perquè puguin intervenir en situacions que escapen completament a la capacitat de gestió", abans que altres "que s'anuncien a so de bombo i platerets".

Sigui com sigui, el professor de Secundària i Batxillerat conclou la conversa dient que "no vull caure en el pessimisme, demà tinc classe i aniré amb il·lusió, cosa que espero seguir dient els propers anys".

Per la seva banda, Andrea diu que encara que moltes vegades estan "sols davant el perill, seguirem en la lluita, sense ajuda, però amb molt d'amor i afecte, amb la finalitat de veure com els nostres alumnes creixen, aprenen i es converteixen en bones persones ".