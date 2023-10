Una dona es protegeix de la calor a la platja. Foto: Europa Press

La calor estiuenca es mantindrà aquest dijous 5 d'octubre a la major part d'Espanya , on les temperatures màximes fregaran o passaran de 30 graus centígrads a àmplies zones del país i que assoliran els 36 graus a les valls del Guadiana i del Guadalquivir, segons la predicció de lAgència Estatal de Meteorologia (AEMET).

De fet, continuaran estant molt altes per als valors habituals a les Canàries, on AEMET ha activat l'avís de risc per temperatures de fins a 34 graus a totes les illes. També ha avisat Cadis per fenòmens costaners, ja que preveu que bufi vent de Llevant d'entre 50 i 61 quilòmetres per hora al voltant de Tarifa, a l'oest de l'Estret i mar endins a l'extrem sud de Trafalgar.

En general predominarà el temps estable a la major part del país, on els cels estaran poc ennuvolats o clars i hi haurà alguns intervals de núvols alts dispersos. Tot i això, es preveuen intervals de núvols baixos matinals a Galícia, Cantàbric, conca de l'Ebre, interior sud-est i àrea mediterrània, sense descartar bancs de boira en interiors, així com a l'Estret, on podria donar-se alguna pluja feble o plugim.

Així mateix, al Pirineu i sistemes Ibèric i Central es desenvoluparà nuvolositat d'evolució diürna dispersa, sense descartar algun ruixat aïllat i ocasional a l'est del Pirineu i Ibèrica oriental.

Les temperatures mínimes pujaran a les muntanyes del centre i de la meitat nord peninsular, excepte als Pirineus i zones limítrofes on baixaran, igual que al sud-est peninsular ia les Canàries.

A la resta s'esperen pocs canvis i les màximes tendiran a augmentar; ho faran de manera més acusada a l'extrem nord peninsular i interiors de l'est i el sud-est. Al contrari, baixaran a l'oest de Galícia ia les Canàries occidentals.

AEMET subratlla que els termòmetres es mantindran en valors alts per a l'època a la major part de la Península i, de manera més acusada a les Canàries, on es podran superar els 34 o 36 graus, igual que a les valls del quadrant sud-oest peninsular.