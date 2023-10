Foto: ONCE

La campanya ‘Fas 6 anys. Tria un llibre’, iniciativa del Gremi de Llibreters de Catalunya que compta amb el suport del Departament de Cultura a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), arriba enguany a la seva vuitena edició. La campanya, que tindrà lloc del 16 d’octubre al 30 de novembre, té com a principals objectius estimular la creació d’hàbits de lectura entre els infants de 6 anys i que els nens i les nenes descobreixin les llibreries per aprendre a donar valor als llibres.

En la nova edició es renova l’acord amb l’ONCE, signat el 2017, per tal d’adaptar la targeta al sistema braille. Així, aquest any, 24 nenes i nenes cecs o amb discapacitat visual greu podran participar en el programa des de l’inici i escollir el seu llibre del fons bibliogràfic de l’ONCE.

“Des de l’ONCE treballem cada dia perquè tots els nens i nenes cecs i amb discapacitat visual greu de Catalunya tinguin plena accessibilitat a la cultura i en tots els àmbits de la vida. Gràcies a ‘Fas 6 anys. Tria un llibre’ trenquem una nova barrera i aconseguim que la lectura arribi a tothom”, apunta Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos Educatius (CRE) de l’ONCE a Catalunya.

En total, 72.233 infants rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podran bescanviar-la pel llibre infantil que més els agradi, sempre amb l’assessorament del llibreter i d’acord amb els seus gusts personals.

S’han adherit a la campanya 487 llibreries de tot el territori català, incloent establiments independents i llibreries de grans cadenes.

Enguany s’ha eixamplat la col·laboració amb el Departament d’Educació, amb qui s’ha treballat conjuntament per oferir una Guia per als i les mestres. El document conté un recull d’accions vinculades a la campanya, per aprofitar pedagògicament el llibre adquirit pels infants. Per exemple, es proposa als docents que informin de la campanya els infants i les famílies, i orientin en la tria de llibres (elaborant llistes de recomanacions, vetllant per la diversitat de registres, estils i temàtiques...).

També s’inclouen estratègies per motivar els infants i, un cop tinguin el llibre, se suggereix vincular-lo a les activitats habituals a l’aula: que els nens i nenes portin el llibre a l’escola per poder treballar pedagògicament.