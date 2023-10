Foto: Europa Press

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha constatat que en els darrers 30 anys Catalunya és més càlida i més àrida, i que hi ha hagut un increment mitjà d'1 grau centígrad en comparació del període comprès el 1961 i 1990.

En roda de premsa, la directora del Servei Meteocat, Sarai Sarroca, i el catedràtic de Geografia de la UB, Javier Martín-Vide, han presentat l'Atles Climàtic de Catalunya 1991-2020. Termopluviometria mitjana , que reflecteix els canvis en comparació del trenteni anterior.

Sarroca ha afirmat que Catalunya "avui és més càlida i àrida que a l'últim trenteni, amb un increment d'1 grau", i ha afegit que el mapa que presenten homogeneïtza les dades a escala de 100 metres per 100 metres, i està disponible en línia .

BARCELONA I TARRAGONA



Martín-Vide ha dit que l'increment de temperatura s'ha manifestat sobretot al pol càlid urbà de Barcelona i al seu entorn metropolità, i al de Tarragona: és perquè són punts que generen "illes de calor" per la concentració denergia per als usos urbans i pels materials de construcció.

A Barcelona el punt més càlid s'ha detectat a l'estació del barri de Raval, al costat de l'edifici històric de la UB i inexistent al trenteni 1961-1990: s'ha registrat una temperatura mitjana anual de 17,9 graus.

A l'observatori de Tortosa-Roquetes (Tarragona) s'ha arribat a una temperatura mitjana de 18,4, la més elevada al territori tenint en compte que la mitjana de Catalunya és 13,1.

En canvi, a l'observatori de la Vall de Boí (Lleida) la temperatura mitjana registrada és de 2 graus, és a dir, “hi ha gairebé 20 graus de diferència” entre el punt més càlid de Catalunya i el més fred.

LA CALOR, UN PROBLEMA DE SALUT PÚBLICA



El catedràtic ha alertat que la gent gran amb malalties cròniques "pateixen moltíssim aquestes temperatures i és un problema de salut pública" si viuen en condicions de pobresa energètica.

"La calor nocturna mata, i una ciutat com Barcelona té nits tòrrides. La mortalitat augmenta una mica més del 20% depenent de la patologia que tingui la persona", ha insistit.

PLUGES



El punt més plujós s'ha localitzat a l'observatori d'Espot (Lleida), amb una precipitació mitjana anual de 1.563 mil·límetres, i el punt més sec ha estat el pantà de Riba-roja (Tarragona), per sota de 324 mil·límetres, essent Espot "cinc vegades més plujós que el més sec".

La mitjana de precipitacions a Catalunya és de 680 mil·límetres, és a dir, que allò "que es recull en un recipient cilíndric a Catalunya de mitjana són tres pams i mig", encara que està per sobre de la mitjana de la resta d'Espanya, que és de 640 mil·límetres.

AVISOS I SEQUERA



La directora del Meteocat ha avançat que hi ha la possibilitat d'estendre a tot Catalunya els avisos per calor, que s'han fet aquest any per al litoral i prelitoral.

Preguntat per la sequera a Catalunya, Martín-Vide ha respost que si Catalunya "estaria pitjor que a la sequera del 2018" si no tingués les dues plantes dessalinitzadores, i no creu que hi hagi indicis suficients que la sequera pugui acabar aviat.