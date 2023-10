L'alcalde de Múrcia, José Ballesta, davant d'una de les discoteques afectades. Foto: Europa Press

L' Ajuntament de Múrcia ha reconegut aquest dijous 5 d'octubre que hi ha més locals del municipi sobre els quals pesa una ordre de tancament i cessament d'activitat i que estan oberts , per la qual cosa ha anunciat que procedirà a una revisió i s'actuarà, en primer lloc lloc, a la zona d'Atalayas i Mariano Rojas, cosa que suposarà "un reforç d'inspecció de llicències ".

Així ho ha anunciat aquest dijous 5 d'octubre en roda de premsa la portaveu de l'equip de Govern, Rebeca Pérez, després de donar compte dels assumptes de la Junta de Govern, dedicada majoritàriament a analitzar el que ha passat aquest diumenge a la zona d'oci de les Talaies.

De moment, no s'ha donat a conèixer el nombre de locals que es trobaria en aquesta situació, però ha assegurat que s'hi actuarà, puntualitzant, al fil, que desconeix per quina raó va continuar exercint la seva activitat Teatre SL tot i tenir decretat una acta de tancament per inspecció.

Preguntada per la decisió coneguda a última hora de la tarda de dimecres 4 d'octubre passat de l'ordre de l'alcalde José Ballesta d'apartar els funcionaris que van intervenir a l'expedient sobre Teatre Múrcia SL el 2022, ha explicat que "des que van arrencar els treballs de la comissió de vigilància interna s'ha estimat convenient procedir per cautela apartar els funcionaris que van intervenir directament en aquest expedient".

Sobre si se'ls ha suspès de sou i feina o se'ls ha assignat una altra tasca, ha indicat que "s'ha apartat d'aquesta responsabilitat que ostentaven fins ara", i ha advertit que "no es descarta prendre un altre tipus de mesures i aquesta pot no ser una xifra definitiva de persones, pot variar la xifra”. Tot i això, es desconeix quantes persones conformaven el departament en qüestió.