El 86,5% dels casos d'abusos sexuals a menors a Catalunya es cometen nenes o noies adolescents, segons l'últim informe de Save the Children titulat 'Per una justícia a l'alçada de la infància' , en què l'ONG de infantesa analitza prop de 400 sentències judicials de casos d'aquest tipus de violència a Espanya.

En un comunicat de l?organització d?aquest dijous, afirma que de les gairebé 400 sentències de casos recents d?abusos sexuals contra la infància a Espanya 126 són a Catalunya, i que l?edat en què es concentren més casos és als 15 anys.

Ha recordat que l'abús sexual és una de les formes més greus de violència contra la infància i l'adolescència i una de les més ocultes.

A Catalunya, segons dades dels Mossos d'Esquadra , el 2022 es van presentar 1.624 denúncies per delictes contra la llibertat sexual que tenien com a víctima nens o adolescents, de les quals 949 eren per abusos sexuals.

La responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya, Ona Lorda, ha demanat tenir en compte que aquestes dades "són només la punta de l'iceberg", ja que s'estima que només el 15% dels casos d'abús sexual arriben a denunciar-se.

PROCESSOS JUDICIALS

Les dades estatals indiquen que un 24% dels processos judicials estudiats van durar entre 2 i 3 anys, i que a Catalunya la xifra és del 26,2%, cosa que significa que el 70% dels processos no es van resoldre abans de 2 anys .

A més, hi ha víctimes que han de declarar més d'una vegada i han arribat a fer-ho abans del judici fins a tres vegades a la policia, fiscalia i jutjat.

A nivell estatal, en un 24,9% dels casos --21,4% a Catalunya-- consta que es va utilitzar la prova preconstituïda, és a dir, l'enregistrament del testimoni perquè no hagin de repetir aquesta declaració reiterades vegades.

Save the Children ha recordat que el 2020 el Govern va posar en marxa a Tarragona la primera Barnahus ('casa dels nens' en islandès) de Catalunya i de tot l'Estat, i ara altres comunitats com Andalusia, Euskadi, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Illes Balears o Navarra estan seguint el mateix camí.