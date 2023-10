Smartphone - EP

S'ha instat els consumidors australians a utilitzar i emmagatzemar les bateries d'ions de liti de manera més segura després d'una sèrie d'incendis perillosos per l'explosió de les mateixes. En un dels casos, va morir una persona.

La Comissió Australiana de Competència i Consumidors (ACCC) va publicar dijous un nou informe que advertia sobre els perills del popular producte, present a la majoria de smartphones del món.

Les bateries de ions de liti, també conegudes com a bateries de ions de liti, es troben en una gran quantitat de productes per a la llar, inclosos carregadors portàtils, aspiradores sense fil, joguines per a nens i equips per acampar, així com a “la majoria” dels telèfons mòbils , ordinadors portàtils, tauletes, etc. -scooters, bicicletes elèctriques i eines elèctriques.

Però, malgrat el seu ús habitual, l'informe va trobar que les bateries d'ions de liti comporten "perills d'incendi poc comuns però greus".

Tot i que tots els tipus de bateries presenten un nivell de risc, l'ACCC va dir que les falles de les bateries d'ions de liti poden ser "particularment catastròfiques" a causa del líquid inflamable i volàtil que contenen.

“La calor és un subproducte del funcionament normal d‟una bateria d‟ions de liti. Tot i això, en una falla incontrolada, la combinació de calor i la solució d'electròlit líquid volàtil pot causar un incendi greu i autosostenible”, va dir l'ACCC.

“Aquests incendis poden ser difícils d'extingir i es poden revifar espontàniament. A més, com que sovint hi ha diverses cel·les unides dins d'un paquet de bateries, això pot crear una reacció en cadena que provoqui un incendi més gran”, va afegir.

Segons els informes, almenys un australià va morir a l'incendi d'una bateria d'ions de liti, va dir l'ACCC.



El juliol d'aquest any, una bicicleta elèctrica amb una bateria d'ions de liti defectuosa va explotar a una casa de Sydney, provocant un incendi que va arrasar la planta baixa de la casa i va destruir un vehicle proper. Catorze camions de bombers van acudir per extingir l'incendi, i van estar tota la nit per evitar que la bateria es tornés a encendre i retirar diverses altres bateries d'ions de liti del lloc.

I aquesta setmana una bateria d'ions de liti va explotar en un alberg de Sydney, cosa que va provocar que una bola de foc arrasés el passadís i ferís almenys un hoste.

L'ACCC va dir que havia rebut 231 informes de seguretat de productes relacionats amb les bateries els últims cinc anys, amb un estimat de 89.000 productes retirats del mercat.

Dels 23 recessos de productes relacionats amb bateries d'ions de liti, 20 es van deure a risc d'incendi, sobreescalfament o curtcircuit.

"Estem preocupats pels creixents informes d'incendis de bateries d'ions de liti que provoquen danys a la propietat i lesions greus, incloses cremades, exposició a substàncies químiques i inhalació de fum", va dir la vicepresidenta de l'ACCC, Catriona Lowe.