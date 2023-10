Efectius dels Mossos. Foto: Europa Press

Els Mossos d'Esquadra ampliaran efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Brigada Mòbil (BRIMO), i es reforçaran o reestructuraran dispositius en festes majors o esdeveniments públics per afrontar un nou enfocament en matèria de seguretat ciutadana davant dels recents "incidents violents" que hi ha hagut a municipis de Catalunya.

Així s'ha acordat després de la reunió que mantinguda dijous 5 d'octubre passat entre la Prefectura dels Mossos i els màxims responsables del cos, segons un comunicat, per analitzar l'actual situació en matèria de seguretat ciutadana i activar accions per prevenir actes relacionats amb la delinqüència ordinària a l'àmbit social.

La Brimo, tal com preveu el nou decret de reestructuració de la policia, té per primera vegada com a principal objectiu actuar en matèria de seguretat ciutadana, i per això es vol potenciar el creixement "per donar resposta a tots aquests fenòmens emergents".

En festes o esdeveniments públics, també s'incrementaran els controls policials als voltants i en vies ràpides i estacions de trens, essent “permanent” la coordinació i col·laboració amb les policies locals.

A més, es potenciarà la proximitat i els controls policials a zones que es considerin de risc "per millorar la capacitat reactiva, però sobretot la prevenció".

ARMES BLANQUES



Així, es reforçarà la presència de les unitats d'ordre públic, de l'Arro i la Brimo durant la nit i es faran més controls estàtics i filtres per evitar la presència d'armes blanques.

A la reunió s'ha conclòs que els incidents registrats dels últims dies són de naturalesa diferent perquè "no hi ha grups organitzats darrere seu i no responen a patrons comuns d'actuació", més enllà que l'únic denominador comú que comparteixen és la violència gratuïta, sostenen des del cos policial.