Les plagues de xinxes de llit van augmentar un 71% entre gener i setembre del 2023 respecte al mateix període de l'any anterior, segons afirma l'empresa especialitzada en plagues Anticimex, que precisa que el volum més gran d'avisos rebuts va procedir de Madrid, seguida de Catalunya --amb especial incidència a Barcelona -- Aragó, Comunitat Valenciana i Balears.

Chinches - EP

Les xinxes de llit són una espècie que es propaga amb el transport de persones, la qual s'amaga de manera habitual a prop del llit per picar durant el descans nocturn.

Anticimex ha realitzat tractaments tèrmics de forma contínua a hotels, llars, tot tipus de transports de passatgers (trens, autobusos, ferris), així com en espais socials com cinemes i teatres per controlar aquestes plagues a tot el país.

La companyia ha notat des del gener del 2020 un increment notable en el nombre d'actuacions per controlar aquesta plaga. Precisament, les cinc comunitats autònomes on més han augmentat són aquelles en què hi ha molta activitat i tràfic de persones, cosa que beneficia la proliferació d'infestacions de xinxes de llit.

Si bé la pandèmia va reduir els desplaçaments i viatges durant un llarg període de temps i va beneficiar una conseqüent disminució de la presència de xinxes, però aquests insectes es propaguen amb els desplaçaments de persones. Els mitjans de transport o qualsevol activitat social faciliten la transmissió de les xinxes i permeten que arribin a les llars on s'instal·len als dormitoris a prop dels llits.

L'expert en control de xinxes d'Anticimex, Carlos Pradera, recomana informar-se degudament dels tractaments adequats per mantenir-les allunyades. "L'ús de remeis casolans amb algun químic pot empitjorar la situació provocant la seva dispersió" , adverteix.

Així, aconsella contactar amb un tècnic especialista que si se'n detecta la presència a casa perquè apliquin tractaments tèrmics ecològics per acabar amb totes les fases de les xinxes en lloc d'insecticides.

"Es tracta d'una plaga global que no deixa d'augmentar des de fa dues dècades", alerta Pradera que recomana adoptar una actitud de prevenció i no dubtar a inspeccionar un llit abans de dormir-hi si hi ha la menor sospita.

Segons explica, els xinxes són insectes hematòfags que quan piquen introdueixen substàncies alienes al cos humà i que provoquen una reacció al·lèrgica que en casos molt greus pot requerir hospitalització.

Per això, afegeix que en cas de sospitar la infestació en una llar, "no cal dubtar a trucar a un especialista" perquè faci una inspecció , ja que és més fàcil eradicar petites infestacions i evitar transportar-les.

Anticimex està realitzant tractaments tèrmics de forma contínua en hotels, habitatges i tot tipus de transports (trens, autobusos, ferris) així com espais socials com cinemes i teatres per controlar aquestes plagues a tot el país amb un tractament "ecològic i eficaç" que no utilitza insecticides, ja que assegura que no elimina del tot la plaga i en beneficia la dispersió.

COM TROBAR UN XINXE



Els xinxes de llit (Cimex lectularius) són insectes molt petits (5 mm de longitud) que s'alimenten de sang humana a tots els seus estadis de creixement. Completen el seu cicle biològic a prop dels llocs de descans de les persones que habitualment solen ser els dormitoris i, més concretament, a prop dels matalassos i estructures dels llits per picar-nos mentre s'està dormint.

Per detectar aquests insectes hem de tenir en compte quatre indicis bàsics com trobar xinxes vives, observar picades a la nostra pell, trobar petites taques de sang o identificar petites marques fecals a les nostres llençols o coixins (petits punts negres).

Atès que arriben en maletes i altres objectes de viatge, Anticimex aconsella als viatgers mantenir les maletes i motxilles allunyades del terra o del llit de l'hotel; revisar el matalàs, sota el llit i al voltant del capçal de l'hotel per veure si hi ha xinxes vives i/o petites taques; revisar les maletes i la roba en tornar a casa per assegurar-te que no s'han introduït accidentalment i aspirar la maleta per evitar que quedin amagats.

Posteriorment, netegeu l'aspiradora i renteu totes les pertinences amb aigua calenta superior a 70ºC en un programa de rentat d'una hora. Aquells que no pugui ser rentat poden posar-se durant tres dies al congelador a una temperatura de -18ºC, la qual cosa elimina totes les fases de les xinxes.