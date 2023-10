Arxiu - Una dona es protegeix de la pluja sota el seu paraigua

Un front arribarà per Galícia el dia 12 d'octubre amb pluges i una caiguda tèrmica que tornarà els termòmetres als valors normals de mitjans d'octubre encara que fins aleshores romandrà el temps sec, assolellat i amb temperatures estiuenques, segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Durant el cap de setmana del 6 al 8 d'octubre predominarà el temps anticiclònic i les temperatures continuaran estant per sobre del que és normal per a aquestes dates encara que hi haurà núvols baixos matinals a Galícia, Cantàbric, vall de l'Ebre i zones de l'àrea mediterrània, amb possibles bancs de boira. A les Canàries augmentarà la nuvolositat mitjana i alta.

A Galícia i el Cantàbric pujaran de forma "acusada" els termòmetres i es mantindran els valors "marcadament alts" per a aquesta època de l'any a la major part de la Península ia les Canàries. Així, l'AEMET espera que se superaran els 34 a 36 graus centígrads al vessant atlàntic sud ia les Canàries.

El vent bufarà de llevant a Alborán i es registraran intervals de fort a l'Estret. A les Canàries bufarà amb intervals forts en mitjanies i augmentarà la calima.

El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, espera que les temperatures segueixin molt altes per a l'època, especialment les diürnes, fins dimecres o dijous. Així, precisa que estaran entre 10 i fins i tot 15ºC per sobre sobretot a la meitat nord, cosa que es tradueix que les temperatures són més pròpies de finals d'agost de gairebé mitjans d'octubre.

De fet, indica que només a la vora del Mediterrani, on bufaran vents de Llevant, les temperatures seran "més acords amb el calendari".

Pel que fa a la setmana que ve, el pronòstic apunta que l'episodi anticiclònic continuarà fins dimecres, amb cels poc ennuvolats i amb temperatures "significativament elevades" encara que, per l'aproximació d'un front atlàntic, tendiran a baixar, acusadament a Galícia i les precipitacions no apareixeran "pràcticament en cap punt del país fins aleshores".

L'AEMET no descarta dilluns algun xàfec ocasional a les illes muntanyenques de les Canàries ni alguna precipitació feble a litorals del sud-est, més probable a Màlaga. El vent de Llevant continuarà afectant l'Estret i dimecres el sud-oest arribarà al litoral gallec.

Serà dijous, dia de la Hispanitat quan arribi un front atlàntic pel nord-oest i provocarà un augment de la nuvolositat i la possibilitat de precipitacions, que primer seran probables a Galícia i posteriorment també al Cantàbric i altres zones del nord-oest, encara que no es descarten, segons avancen els dies, a tota la meitat nord-oest.

A la resta de la Península i les Balears s'esperen cels poc ennuvolats, encara que anirà augmentant la nuvolositat mitjana i alta. Les temperatures baixaran des del nord-oest i de mica en mica s'aniran recuperant els valors normals. Pel que fa als vents, preveu que començaran a bufar els de component oest i sud als vessants atlàntic i cantàbric, amb possibilitat d'intensitats fortes a litorals i zones de muntanya.

A les Canàries es preveu vent de direcció variable, probablement fluix, predominant nuvolositat mitjana i alta i amb pocs canvis en les temperatures, per la qual cosa encara mantindran valors alts per a l'època, encara que és poc probable que se superin els 34 graus centígrads.

De cara a la setmana següent, la del 16 al 22 d'octubre, els models de predicció apunten que serà un període més plujós del normal, sobretot al vessant atlàntic i amb temperatures que estaran entre 1 i 3 graus centígrads per sobre de allò habitual per a la climatologia.

PREDICCIÓ DIA A DIA

En concret, aquest divendres el portaveu preveu un ascens tèrmic a l' àrea mediterrània , amb valors al Guadiana i al Guadalquivir de fins a 36 o 38ºC i fins i tot superiors. Per dissabte contempla un descens a les regions mediterrànies i un acusat ascens al Cantàbric, com a conseqüència de l'arribada fins allà de vents del sud, que arriben secs i reescalfats a aquella zona, cosa que agreujarà el risc d'incendis.

De fet, avisa que es podran superar els 34ºC a l'interior d'aquestes comunitats cantàbriques, de manera que aquest dissabte tindran avís groc per temperatures màximes altes a la zona central ia les valls mineres asturianes. "Es tracta de l'avís per temperatures màximes, més tardà, un 7 d'octubre, activat a l'Espanya peninsular des que es va posar el Pla Meteo Alerta en marxa el 2006", destaca.

A la resta de la Península els termòmetres passaran de 30 a 32ºC; a Andalusia i Extremadura de 34 a 36 i de nou assoliran o superaran 36 o 38 a les valls del Guadiana i Guadalquivir.

El portaveu no espera grans canvis en general diumenge, potser lleugers descensos tèrmics al Cantàbric i el Mediterrani, però amb una matinada càlida i nits tropicals amb més de 20ºC a Extremadura i oest d'Andalusia, també a la costa mediterrània i sense descartar-lo també en punts del Cantàbric.

Ja dilluns és possible que baixin les temperatures fins a 4 o 5 graus al Cantàbric i zones del sud-est peninsular i d'Andalusia, però tot i així seguiran sent temperatures "molt altes per a l'època de l'any a gairebé tot Espanya", i especialment ho seran , per al que és habitual, a Galícia, a les zones interiors de la qual podrien superar-se els 32 a 34ºC, igual que en punts de l'oest de Castella i Lleó.

Aquest dia al Guadiana i Guadalquivir se superaran els 34 a 36ºC i, en general, a la major part d'Espanya se situaran entre 27 i 32ºC.

Ja a partir de dimecres, amb l'entrada del front començaran a baixar els termòmetres, sobretot pel nord-oest, ja que tornaran a pujar a l'est i al sud de la Península, on es mantindrà l'ambient molt càlid per a l'època en àmplies zones de la Península.