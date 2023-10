Dos treballadors. Foto: Freepik

Que sigui en condicions, que permeti que es pugui viure amb el que es cobra, que permeti tenir ingressos sota un esquema de drets i protecció social, promovent el progrés social i econòmic que contribueix al benestar de les persones i les seves famílies, que garanteixi la igualtat en l'accés entre homes i dones.

Aquestes, però també moltes altres són característiques i atribucions que, segons els criteris de l' Organització Internacional del Treball (OIL, en anglès), hauria de complir i garantir qualsevol lloc de treball a qualsevol lloc del món. Malauradament, en ple segle XXI, encara es lamenten que no sempre és així.

Per això, cada 7 d'octubre, els sindicats de tot el món duen a terme mobilitzacions per promoure la feina decent, llocs de treball segurs i sense riscos, així com salaris decents. Aquesta reivindicació, d'abast global, es coneix com a Jornada mundial pel treball decent.

L'AUGMENT SALARIAL, REIVINDICACIÓ DEL 2023

De cara a l'edició d'aquest any, el focus s'ha posat a la remuneració econòmica, al salari; i és que un context d'inflació com el que es viu a tot el món, allò que es reclama és una pujada de sous per als treballadors de tots els sectors.

De fet, l'any passat, quan va esclatar la Guerra d'Ucraïna i ja es va començar a viure un augment dels preus força significatiu (en l'energia, el combustible, els aliments i altres productes bàsics) ja es va apuntar a la justícia salarial com la causa sobre la qual va girar la jornada del 7 d'octubre del 2022.

Altres reivindicacions que s'han posat sobre la taula van ser la creació de llocs de treball justos. OIL va reclamar que abans del 2030 proposava la creació d'uns 575 milions de llocs de treball i la formalització de l'ocupació informal per a l'any 2030, en compliment de l'objectiu de desenvolupament sostenible 8, contemplat a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

COMPROMÍS A CATALUNYA

Pel que fa a Catalunya, la Conselleria d'Empresa i Treball considera que “la feina digna no és només una finalitat sinó també un mitjà per aconseguir un desenvolupament sostenible”.

En aquest sentit, el Departament assegura que "fa més d´una dècada que treballa conjuntament amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya en aquest espai estable de diàleg i concertació social com la millor via per avançar cap a una societat més competitiva, justa i cohesionada".



Des de la Generalitat expliquen que "l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 promou un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tots, però també, fa una crida a tots els poders públics i privats i en la pròpia societat civil com la generació que té una oportunitat única de canviar les coses i millorar la vida de milions de persones”.