Aquest esdeveniment marca un pas crucial en el seu camí cap al seu futur com a hereva del tron d'Espanya, que culminarà amb el jurament de la Constitució davant les Corts el 31 d'octubre. EP

La Princesa Leonor jurarà aquest dissabte bandera amb els seus companys de promoció a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, on ha iniciat la seva formació castrense, en l'arrencada d'un mes clau per al futur com a hereva del tron que coronarà amb la jura de la Constitució davant de les Corts el 31 d'octubre.

La futura capitana general de les Forces Armades va iniciar el passat 17 d'agost la seva formació militar a 'la General', com es coneix popularment a l'Acadèmia de l'Exèrcit de Terra, i, després de completar la primera fase de la seva instrucció i rebre el sabre que l'acredita simbòlicament com a dama cadet, aquest dissabte complirà amb l'acte més transcendental a la vida dels militars: la jura de la bandera. Amb això, es comprometen a defensar Espanya, encara a costa de la pròpia vida.

Al contrari del que va passar amb el seu pare, el Rei Felip VI, la Princesa d'Astúries no realitzarà la jura de bandera en solitari sinó acompanyada de més de 400 cadets més que, com ella, han iniciat recentment la seva formació. Don Felipe, que va complir amb aquest important tràmit l'octubre del 1985 en un acte que va estar presidit per Joan Carles I, prendrà la paraula durant l'acte, com ja va fer al seu moment el seu pare, que també va estudiar a 'la General'.

En aquesta ocasió, l'hereva del tron estarà acompanyada pels seus pares, els Reis, però no per la seva germana, la Infanta Sofia, que està estudiant Batxillerat al mateix centre a Gal·les on ho va fer ella. En fer-se en solitari la jura del llavors Príncep d'Astúries, hi van acudir les més altes instàncies de l'Estat, entre elles el llavors president, Felipe González.

Tot i això, a l'acte d'aquest dissabte el Govern estarà representat per la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, atès que el president, Pedro Sánchez, es trobarà a Granada, on té previst un acte del PSOE.

La jura de bandera tindrà lloc al pati de l'Acadèmia, on el seu director, el general Manuel Pérez López, serà l'encarregat de pronunciar la fórmula de jurament: “Cavallers i dames alferes cadets, cadets i alumnes! Jureu per Déu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les vostres obligacions militars, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, obeir i respectar el Rei i els vostres caps, no abandonar-los mai i, si calgués, lliurar la vostra vida en defensa d'Espanya?".

A continuació, la dama cadet Borbó Ortiz i els seus companys respondran a l'uníson amb el crit de "sí ho jurem", i després tots ells desfilaran un per un besant la bandera i materialitzant així el jurament que han realitzat.

UNA BANDERA ENCARREGADA PER LA REINA MARIA CRISTINA



La bandera que besaran la Princesa Leonor i la resta de cadets va ser confeccionada per encàrrec de la Reina Maria Cristina d'Habsburg, vídua d'Alfons XII, i va ser brodada per artistes espanyols de l'època. El lliurament de l'ensenya va tenir lloc el 17 de juliol de 1886 a l'Alcàsser de Toledo, seu inicial de l'Acadèmia General Militar, segons s'explica a la web de l'Acadèmia.

Després del petó a la bandera, un ritual que ja han dut a terme més de 29.000 oficials, tindrà lloc una desfilada a tres dels cadets que passaran sota l'arc format pel sabre i la bandera, simbolitzant així que la pàtria accepta el seu jurament.

L'acte conclourà amb un discurs del general director de l'Acadèmia, un homenatge als que van donar la seva vida per Espanya, la interpretació de l'himne de l'Acadèmia i una desfilada de les unitats de cadets.

DESFILADA DEL 12 D'OCTUBRE



Menys d'una setmana després, l'hereva del tron tornarà a ser present a la tradicional desfilada del 12 d'octubre, després de dos anys absent per trobar-se cursant el Batxillerat a Gal·les. Tot i això, al contrari que el seu pare, que sí que va arribar a desfilar mentre estava realitzant la seva formació militar, no està previst que en aquesta ocasió la Princesa Leonor intervingui en la desfilada, que aquest any s'ha traslladat a la plaça de Neptú.

El 20 d'octubre tindrà lloc una altra data assenyalada els darrers anys a l'agenda de la Princesa Leonor, el lliurament dels Premis Princesa d'Astúries. Com en edicions anteriors, acudirà acompanyada dels seus pares i serà encara el Rei qui presideixi la cerimònia al Teatre Campoamor, atès que la Princesa d'Astúries encara no ha arribat a la majoria d'edat, però l'any que ve serà ella qui ho faci.

A més del lliurament dels prestigiosos guardons, que aquest any han recaigut entre d'altres a l'actriu Meryl Streep o l'escriptor Haruki Murakami, els Reis i la Princesa Leonor assistiran el dia anterior al tradicional concert i el 21 d'octubre tots tres visitaran les parròquies d'Arroes, Pion i Candanal, al consell de Villaviciosa, i que han rebut aquest any el premi al poble exemplar d'Astúries.

JURA DE LA CONSTITUCIÓ



Però sens dubte, el dia més assenyalat al calendari de la Princesa d'Astúries és el 31 d'octubre. Aquest dia arriba a la majoria d'edat i, tal com fixa la Constitució, jurarà la Carta Magna davant les Corts en una sessió solemne al Congrés dels Diputats on només acudiran els Reis i la Infanta Sofia.

Zarzuela va acabar recentment les especulacions sobre l'eventual presència del Rei emèrit a la jura de la Constitució de la seva néta, atès que quan el llavors Príncep d'Astúries va fer el mateix el 30 de gener de 1986 va ser present a l'acte Don Joan, el seu avi , indicant que aquest només assistirà a la celebració familiar que tindrà lloc al Palau del Pardo, al qual a més de la família de Don Felipe s'ha convidat també a la de Doña Sofía.

Els pares del Rei tampoc assistiran al lliurament del Collar de l'Ordre de Carles III que tindrà lloc al Palau Reial després de l'acte protocol·lari al Congrés, ni al dinar que tindrà lloc per l'històric jurament de la futura Reina a què seran convidades les autoritats més altes de l'Estat.