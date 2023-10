Bolets a la muntanya / Freepik

A la tardor arrenca la temporada de bolets a Catalunya, encara que les pluges escasses fins ara fan dubtar que aquest sigui un any excepcional, cosa que sens dubte desil·lusionarà els amants de la col·lecta de bolets.

A Catalunya , hi ha una arrelada cultura de la recerca de bolets, però descobrir els llocs exactes on creixen aquestes delícies naturals segueix sent un misteri. Alguns s'aventuren a cercar a l'atzar, mentre que altres coneixen els llocs precisos, encara que guarden aquesta valuosa informació com un tresor gelosament protegit.

Per a aquells que vulguin descobrir els secrets de la cerca de bolets, aquí hi ha algunes ubicacions menys conegudes per començar l'exploració. No obstant això, és crucial estar alerta als bolets verinosos i prendre precaucions adequades:

BARCELONA

Són molts els que dubten de la possibilitat de trobar bolets a una província tan densament poblada com la de la capital catalana. Tot i això, gairebé cada any, algun intrèpid s'aventura a Collserola i descobreix més d'una varietat d'aquestes delícies naturals. Més enllà de les muntanyes que envolten la ciutat, hi ha tot un món per explorar en aquest lloc. Algunes de les zones que es poden explorar són el Massís del Garraf, el Tossal de la Guàrdia, el Borredà, els Boscos de Brocà i la Santa Maria d'Oló.

GIRONA

El problema d'aquesta província és que és una zona massa àrida i el mar és molt a prop perquè creixin bolets. Per tant, la millor opció és aventurar-se terra endins i pujar a les muntanyes, especialment les situades a la regió prepirinenca. Són àrees com aquestes les que ofereixen les condicions adequades per a la recerca de bolets. Algun dels llocs on explorar són Salteguet, Serra Cavallera, Bosc de Meranges, Bac de Setcases i Serra de Boumort.

TARRAGONA

Aquesta és una de les àrees menyspreades per alguns quan es tracta de buscar bolets, i potser és precisament per això que resulta ser una de les millors per submergir-se en una naturalesa menys intervinguda. És un lloc ideal per als experts que vulguin explorar territoris nous i desconeguts. Alguns dels llocs més destacats són Musara, Poblet, Serra de Llaberia, Vall de Gaià i Serra d'Ancosa.

LLEIDA

Aquesta és una de les àrees més freqüentades per a la cerca de bolets. La província està ubicada al costat dels Pirineus, i abans que comenci la temporada d´esquí, els entusiastes dels bolets exploren les muntanyes de la regió. Ens referim a llocs com Vall de Llord, Serra de Busa, Coll de Jou, Serres d'Odèn i Port del Cantó.