Foto: Europa Press

2022 va acabar amb un rècord de multes de trànsit a les carreteres d'Espanya interposades per la Direcció General de Trànsit (DGT) . Segons l'estudi Radiografia de les multes de Trànsit a Espanya 2022, realitzat per Automobilistes Europeus Associats (AEA), la DGT va recaptar prop de 507 milions d'euros a través de les multes imposades als conductors espanyols, marcant així la xifra més alta de la darrera dècada.

Les multes per excés de velocitat lideren la llista de sancions interposades, encara que també hi destaquen els incompliments relacionats amb la ITV, conduir sense carnet i no utilitzar el cinturó de seguretat, entre d'altres.

PUJEN MÉS D'UN 30% LES MULTES DELS RADARS

En aquest sentit, el 2022 es van pujar en un 30,19% a les multes emeses pels radars mòbils, dispositius cada vegada més usats per la DGT i els organismes encarregats de vetllar per la seguretat viària.

L'augment de les sancions ha portat alguns ajuntaments a externalitzar les sancions que solen interposar els conductors que cometen alguna infracció.

EL CAS DE LOGRONYO

Una de les ciutats d'Espanya que ha aparegut a les classificacions d'aquests rànquings de multes i sancions és Logronyo.

I és que en alguna campanya duta a terme a la capital riojana s'han arribat a interposar fins a tres multes per minut.

Aquest any, la Policia Local ha impulsat una campanya específica de control de velocitat a la carretera de circumval·lació LO-20 , ja que van detectar una pujada d'accidents en aquest punt a causa de la velocitat mitjana a què es circulava.

La policia va fer dos controls de velocitat, un de 30 minuts i un altre de 25 minuts. Van utilitzar un radar mòbil degudament senyalitzat, amb el vehicle policial estacionat a prop seu.

En aquestes operacions, la policia va emetre 74 denúncies durant el primer interval de temps i 71 denúncies durant el segon interval. Aquestes accions van tenir lloc a una zona on el límit de velocitat permès és de 80 quilòmetres per hora. De les 145 denúncies emeses, 14 van correspondre a camions i 40 a furgonetes.