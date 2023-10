El cineasta, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El cineasta britànic Terence Davies ha mort als 77 anys al seu domicili després d'una breu malaltia, segons han informat en un comunicat publicat al compte oficial d'Instagram.

El director i guionista, nascut a Liverpool el 1945, va començar al cinema a la dècada dels 70 escrivint el seu primer curt, si bé no va ser fins als 80 quan va escriure i va dirigir la seva trilogia de pel·lícules autobiogràfiques Children , i Death and transfiguration .

A això li van seguir una desena de llargmetratges, entre els quals s'inclouen títols com Distant voices, still lives , que va guanyar el Leopard d'Or a Locarno i el Premi de la Crítica Internacional de Cannes; The long day closes ; House of Mirth i Of time and the city.

Amb la seva última pel·lícula, 'Benediction' (2021), va pugnar al Festival de Cinema de Sant Sebastià per la Conquilla d'Or després d'haver-ho fet amb The deep blue sea i Sunset Song . A més, amb A Quiet Passion va ser seleccionat a la secció del mateix certamen Zabaltegi-Tabakalera.