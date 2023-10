La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, en comissió parlamentària / @EP

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas , ha advertit aquest dilluns que el 65% de les persones en risc de pobresa i el 23% de les persones en situació de privació material severa no pot accedir al bo social elèctric per combatre la pobresa energètica.

Així es desprèn de l'informe ' La pobresa energètica a Catalunya 2023: reptes pendents en un context de crisi energètica ', que Giménez-Salinas ha presentat en comissió parlamentària, i ha criticat les "dificultats burocràtiques" d'accés a la prestació.

Segons l'informe, el 20% de les famílies tenen dificultats per mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada i el 9% de les persones presentin retards en el pagament de les factures en un moment en què hi ha hagut un "increment molt alt sense precedents" del preu de l'energia.

A més, Giménez-Salinas ha remarcat que la pobresa energètica és més prevalent entre la població de nacionalitat estrangera oa l'atur, que té el "doble de probabilitats" de patir aquesta privació que la població espanyola o ocupada.

Tot això, en un context on la despesa de les llars en subministraments d' aigua, llum i gas s'ha incrementat un 7% des d'abans de la pandèmia i un 30% des d'abans de la crisi econòmica del 2008.

Coincidint amb aquest context, entre el 2019 i el 2022 la institució ha rebut un 125% més de queixes relacionades amb el consum d'energia (de 717 s'ha passat a 1.614), i un 35% més relacionades amb el consum d'aigua (de 304 a 409).

DIFICULTATS BUROCRÀTIQUES

"Em preocupa moltíssim les dificultats burocràtiques per accedir al bo social elèctric", ha assegurat la síndica, que ha criticat les dificultats per tramitar la prestació i la lentitud per rebre-la: fins a un any es pot demorar el pagament del bo des que se sol·licita.

Segons Giménez-Salinas, els problemes de cobertura es deuen a l'existència de dèficits d'informació, dificultats en la tramitació, situacions d'exclusió residencial i que una part de les famílies en risc de pobresa no compleixen el criteri de renda establert.

Així, ha instat el Govern a desburocratitzar la tramitació del bo social elèctric, simplificar la documentació que cal aportar per sol·licitar-ho, mantenir l'IVA reduït per als consumidors vulnerables més enllà del 31 de desembre i facilitar uns models de les factures de llum i gas més clars .

CONVENIS AMB EMPRESES SUBMINISTRADORES

Ha advertit que la Generalitat "només té signat un conveni amb empreses subministradores" (Endesa) per garantir que concedeixen ajuts a fons perdut o que apliquen descomptes notables a persones en situació de risc d'exclusió residencial.

Així, ha instat l'Executiu català a impulsar la signatura de convenis amb altres empreses subministradores, com ara Naturgy i Iberdrola ia desenvolupar un reglament sobre el procediment que han de seguir les empreses per garantir que no es tallen els subministraments a persones que tenen acreditada la vulnerabilitat social .

A les empreses els ha demanat que facilitin el pas dels consumidors vulnerables a les tarifes regulades d?electricitat i gas, reforçar la comunicació amb els serveis socials i evitar les gestions de recobrament de deutes als consumidors vulnerables.