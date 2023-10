Foto: Air Europa

Air Europa ha confirmat un problema de ciberseguretat que ha afectat el sistema de pagaments en línia utilitzat per gestionar les compres a través del lloc web. Aquesta vulnerabilitat potencialment hauria permès l'extracció de certes dades, incloent-hi el número de targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat.

Els sistemes de seguretat de la companyia van prendre mesures immediates per tancar la bretxa i evitar qualsevol filtració addicional de dades . Air Europa vol aclarir que les dades afectades es limiten únicament a la informació de les targetes de crèdit i no estan vinculades als noms dels clients.

Fins ara, la companyia no té coneixement que aquesta informació privada hagi estat utilitzada amb fins fraudulents i continua investigant l'origen del ciberatac.

Així diu l'alerta de la companyia:

Davant el risc de suplantació de targetes i frau que aquest incident podria suposar" i per protegir els seus clients, la companyia ha enviat un mail amb l'avís en què fan algunes recomanacions:

1. Identifiqueu la targeta usada per fer pagament/s a la pàgina web d'Air Europa.

2. Contacteu amb la vostra entitat bancària.

3. Sol·liciteu l'anul·lació/cancel·lació/substitució d'aquesta targeta per poder evitar el possible ús fraudulent de la vostra informació.

4. No faciliteu informació personal, el vostre pin, nom o qualsevol altra dada personal a través de telèfon, missatge o email, fins i tot quan s'identifiquin com la vostra entitat bancària.

5. No punxeu enllaços que us avisin d'operacions fraudulentes. Poseu-vos en contacte directe amb la vostra entitat bancària per mitjans constatables.

6. Recopileu qualsevol prova de possible ús no autoritzat de la vostra targeta i denuncieu-lo davant les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

En cas de tenir algun dubte, Air Europa ha posat a disposició el correu següent: delegadopd@aireuropa.com