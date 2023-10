EuropaPress 4833447 vista pantà llosa cavall 24 novembre 2022 barcelona catalunya espana

La Generalitat preveu que Catalunya entri en "emergència severa" per la situació de sequera a finals d'aquest any a l'àrea Ter-Llobregat si els nivells de pluja continuen sent escassos.

Així ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en roda de premsa aquest dimarts després de la reunió setmanal del Consell Executiu, juntament amb la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret.

Vilagrà ha afirmat que les previsions "no són bones" : apunten a escassetat de pluges i altes temperatures a Catalunya, cosa que ja ha afectat els boscos, més vulnerables a les plagues, ha dit.

Segons ha explicat, la sequera s'està "aguditzant" a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Segre (Lleida), davant la qual cosa la Generalitat treballa per reduir el consum industrial i per crear una ordenança tipus per als ajuntaments.

INCREMENT DE LA TARIFA



Davant la decisió del Consell d'Administració de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) de pujar un 33% la tarifa, ha advertit que l'impacte a la factura final dependrà de les "taxes concretes" que fixin els ajuntaments.

Segons els càlculs de la Generalitat, l'increment serà d'un euro per persona al mes de mitjana, en espera de les bonificacions socials i ordenances fiscals que pugui aprovar cada consistori.

Vilagrà ha destacat que la sequera ha fet "incrementar" els costos del cicle de l'aigua i que la tarifa de l'aigua no s'incrementava des del 2017.