Una imatge del pantà de Sau. Foto: Europa Press

Ja va passar la setmana passada i la situació no ha canviat: els embassaments d'aigua de Catalunya estan, de mitjana, a un 21% de la capacitat . Aquesta xifra significa un mínim històric que no s'aconseguia des de la sequera del 2008, quan hi havia valors similars als actuals.



Aquesta dada es converteix en un recordatori preocupant de la fragilitat dels recursos hídrics al conjunt del territori de Catalunya i de la necessitat urgent de prendre més mesures per abordar la situació de sequera que s'està vivint en els darrers temps.

El promig de dades dels embassaments. Foto: Agència Catalana de l'Aigua



Més enllà d'aquest percentatge, que evidencia que se segueix necessitant la pluja per evitar que s'hagin d'aplicar, de manera generalitzada, restriccions d'aigua de manera generalitzada als domicilis el proper mes de novembre.

De fet, ni tan sols les fortes pluges que van caure fa poc més de 2 setmanes van servir perquè es recuperés la capacitat dels embassaments, que seguien per sota del 23% a finals de setembre, i que han vist com, amb el pas dels dies i de les setmanes,

SE SEGUEIX ESPERANT LA PLUJA

Tot i que ara com ara no hi ha hagut precipitacions, les previsions que es van fer a principis de la tardor apuntaven que aquest mes d'octubre seria plujós a Catalunya.

Segons els mapes del Centre Europeu de Meteorologia (ECMWF), s'esperen precipitacions en els dos terços finals dels 31 dies d'aquest mes, que semblen imprescindibles (i que han de ser quantioses i donar-se de manera repetida) perquè la capacitat mitjana pugi i la situació deixi de ser límit com actualment.

Sigui com sigui, en la compareixença del 10 d'octubre passat, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar que la Generalitat treballa amb la previsió que les pluges no arribin en la mesura que caldria i que estan preparats per a escenaris complicats.

"Hem de posar en marxa tots els mecanismes per estalviar aigua, perquè la situació és crítica", va confessar Vilagrà. "Estem en 36 mesos consecutius de sequera extrema, ho viu tothom", va afegir Vilagrà, que també va deixar clar que "si la situació no millora, i les dades diuen que no ho farà, ens trobem que de cara a final d'any s'estaria en situació d'emergència a la zona de Ter-Llobregat”.

Vilagrà va recordar que el mes de setembre passat va ser "el més càlid des que hi ha registres de temperatures" i va anar més enllà titllant de "dramàtica" la situació dels boscos catalans. "Estem patint, perquè la sequera s'està aguditzant a la zona metropolitana de Barcelona ia les proximitats del Segre", ha detallat, dient que l'administració ha fet una crida a les empreses i també a la ciutadania perquè en facin un ús responsable ben escàs.

Podeu consultar l'estat dels embassaments al minut en aquest enllaç.