Foto: Europa Press

Un 33 % de nens entre 12 i 16 anys estan en risc elevat de fer un ús compulsiu d'Internet i les xarxes socials, percentatge que baixa a l'11,3% entre els joves de 15 i 24 anys, segons es desprèn de l'informe Impacte del augment de l'ús d'Internet i les xarxes socials en la salut mental de joves i adolescents.

L'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI) , òrgan col·legiat de caràcter consultiu de Red.es, adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, juntament amb el programa Digital Future Society.

Els autors de la investigació han explicat que aquest ús indegut, els símptomes del qual poden ser la necessitat d'ús creixent, la síndrome d'abstinència o una interferència en altres facetes de la vida, pot afectar en diferents graus en diferents àmbits.

Com a exemple, han destacat que pot afectar negativament el rendiment de les persones al lloc de treball i un 44,6% d'estudiants assegura que els treu temps d'estudi. A més, els que tenen més dependència a aquesta tecnologia practiquen menys esport i un 12,9% ha reduït molt o força el temps que dedicava a sortides culturals.

Així mateix, un 9,4% dels joves usuaris afirma passar menys temps amb les seves amistats presencialment i un 26% reconeix estar força o molt de temps només des que utilitza dispositius tecnològics.

En aquest sentit, han aclarit que entre els fenòmens que hi ha darrere d'aquestes xifres hi ha la coneguda com a síndrome FOMO, és a dir, la por de perdre's alguna cosa. Aquesta síndrome produeix angoixa o preocupació per absentar-se d'Internet i les xarxes socials o perdre's alguna experiència que altres persones, com ara familiars o amistats, podrien estar gaudint.

D‟altra banda, l‟estudi assenyala que els beneficis de l‟ús de les tecnologies digitals i la connexió a través d‟Internet i les xarxes superen els riscos per a la major part de la població.

En concret, s'han documentat efectes positius de l'ús de xarxes socials sobre la salut mental de nens, adolescents i joves que tenen a veure amb sentir més acceptació (58%), expressar millor el seu costat creatiu (71%) o estar més connectats amb el que passa a la vida de les seves amistats (80%).