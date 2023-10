Ambaixada d'Espanya al Vaticà @ep

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) col·labora amb el despatx italià dels advocats Romolo Reboa i Roberta Verginelli en una demanda presentada davant el Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació en què demanen la readmissió d'un treballador de la Ambaixada Espanyola davant la Santa Seu, malalt de càncer, que va ser acomiadat en acabar la seva baixa.

Segons assenyala CSIF en un comunicat publicat a la seva web, "la Guàrdia Civil li va impedir prèviament reincorporar-se al seu lloc de treball, després de finalitzar la baixa, per ordre expressa dels responsables de la representació espanyola sense argumentar-li en aquell moment cap raó justificable".

El treballador acomiadat, representant de CSIF al Comitè Únic PLEX davant el Ministeri d'Exteriors, és de nacionalitat italiana i treballava com a ordenança, prestant assistència entre el sector administratiu i la direcció.

CSIF assenyala que el salari a l'ambaixada era l'únic ingrés que el treballador rebia per a una unitat familiar de cinc persones, una amb un grau d'invalidesa cognitiva del 75%.

Segons precisa el sindicat, tot va començar el 4 d'agost passat, quan el treballador acomiadat va finalitzar la baixa per malaltia. Aquell mateix dia va notificar a l'Ambaixada i al Ministeri que es reincorporaria al lloc de treball el 7 d'agost, però aquell mateix dia la Guàrdia Civil li va prohibir accedir a l'interior de l'edifici.

En conèixer aquest fet, CSIF explica que es va posar en contacte amb el canceller de l'ambaixada per demanar-li explicacions, i que la resposta rebuda va ser que s'havia iniciat un procediment d'acomiadament a través d'un bufet d'advocats italià.

Tal com puntualitza el sindicat, després de reclamar els aclariments oficials pertinents, el treballador acomiadat va ser convocat 20 dies després per informar-lo dels detalls, però aquesta reunió va ser suspesa pocs dies abans de produir-se en impedir-lo acudir acompanyat dels seus assessors legals, tal com va sol·licitar. Va passar prop d'un mes fins que, després d'una nova petició de CSIF, la subdirectora adjunta de Personal els va comunicar que el canceller estava esperant per part de l'interessat una certificació que acredités que la malaltia és de llarga durada.

CSIF indica que el treballador no havia superat el període de baixa màxim establert per la legislació italiana perquè l'acomiadament fos procedent.

Segons recorda CSIF, la legislació espanyola preveu un període de malaltia del treballador de 365 dies, prorrogables per 180 més, però sense que impliqui la rescissió de contracte. El sindicat apunta que l?empleat no va rebre la carta d?acomiadament fins al 21 de setembre i que, durant aquest temps, va ser privat del seu sou els mesos de juliol, agost i els dies de setembre fins a la seva notificació.

El sindicat també apunta que l'Ambaixada ja va intentar sancionar-lo anteriorment dues vegades. En una d'elles, "per una lesió justificada amb informe mèdic que li impedia obrir una porta molt pesada de l'Ambaixada" i, en una altra, "per no atendre les trucades d'un telèfon el cable del qual s'havia trencat, i que el mateix treballador havia notificat diverses vegades perquè procedissin al seu manteniment".

CSIF col·labora amb el despatx italià dels advocats Romolo Reboa i Roberta Verginelli en la demanda presentada davant el Ministeri d'Afers Estrangers sol·licitant la readmissió al seu lloc de treball i que li abonin les retribucions dels mesos que no va rebre el sou. Segons necessiten, la prohibició a un representant sindical a incorporar-se al lloc de treball atenta contra la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Així mateix, el treballador ha enviat un escrit a la Cambra dels Diputats a Itàlia, dirigit a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i ha denunciat els fets.