Els estudiants catalans han empitjorat la seva mitjana en castellà a Primària ia ESO . En el cas del català, també baixa la mitjana i, tot i que han començat a millorar "lleugerament" en aquesta llengua a Primària, empitjoren a l'ESO.

Concretament, a Primària la mitjana de castellà baixa 1,9 punts respecte al 2022 mentre que la de català puja 0,2 punts. Pel que fa a l'ESO, els alumnes baixen en castellà i en català (3,6 i 1,8 punts menys, respectivament).

Així ho posen de manifest les conclusions dels resultats de les proves de Competències Bàsiques 2023 de la Generalitat de Catalunya, que s'han presentat aquest dimecres en roda de premsa, i que constaten que, encara que les mesures continuen sent baixes, a causa de l'impacte de la pandèmia s'ha començat a millorar en algunes competències.

Tot i que els alumnes han baixat els resultats en llengües, El president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Carles Vega Vega, ha assegurat que "quan arriba l'etapa final d'educació bàsica arriben a competències en castellà i català que són equiparables ".

L'estudi també assenyala que a Primària els alumnes tenen millors resultats en comprensió oral i expressió escrita de castellà, però la comprensió lectora és millor en català; ia l'ESO tenen millor comprensió lectora i expressió escrita en català que en castellà.

Vega ha precisat també que la comprensió oral i lectora té millors resultats que l'expressió escrita tant en castellà com en català, i que això és una cosa "comuna en totes les llengües".

D'altra banda, les proves apunten que han millorat els resultats en anglès i en matemàtiques tant a Primària com a l'ESO. Vega, ha assegurat que "tot i que els resultats no són òptims", s'està començant a revertir la tendència a la baixa que hi havia a escala internacional després del Covid-19.

Els resultats mostren que a Primària hi ha una "recuperació" de la baixada de resultats en matemàtiques, pujant la mitjana 2,5 punts, però "no s'arriba" a dades d'anys anteriors, com el 2018 quan van començar a baixar les mesures en aquesta matèria. També es millora en anglès (0,9 punts més) però empitjoren resultats al medi natural (1,2 punts menys).

Vega ha explicat que la millora de resultats de matemàtiques i anglès a Primària és perquè els alumnes que tenen un nivell baix han disminuït per sota del 15%, mentre que augmenten els alumnes que s'ubiquen al nivell mitjà d'adquisició de coneixements.

A ESO, els estudiants milloren "notablement" en anglès (5,5 punts més) respecte a l'any passat, així com també en matemàtiques (+1,2) ia l'àrea cientificotecnològica (+5,1).

Els resultats en anglès (73,9) han tingut la pujada més important respecte a la resta de competències, però no arriben als nivells del 2019 i 2020 (74,1 i 74,7), encara que milloren considerablement respecte als anys postpandèmia (70,5 el 2021 i 68,4 el 2022).

Per la seva banda, el secretari de Transformació Educativa de la Generalitat, Ignasi Garcia Plata, ha indicat que els baixos resultats en general es deuen a l'impacte de la pandèmia sobre els aprenentatges: “Per cada 30 dies de tancament, hi ha hagut 34 dies de pèrdua aprenentatges".

Pel que fa a les competències a millorar, ha considerat que en matemàtiques cal posar més èmfasi en numeració i càlcul, espai i forma, mesures o estadística, i que en català i en castellà és necessari en elements de prelectura i expressió escrita.

Per millorar-ne els resultats, ha destacat el programa PMOE-PROA+ a 750 centres sobre lectura, biblioteca i comprensió lectora per parelles; més de 1.000 places noves per formar docents en matemàtiques; un programa dorientació a 200 centres; l'increment de places per a professors per obtenir el C2 de català; i més de 5.000 places noves per a cursos de metodologia per ensenyar anglès.