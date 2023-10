Hi van participar més de 4,000 militars, 86 aeronaus i 142 vehicles a l'esdeveniment. EP

La desfilada militar commemorativa del 12 d'octubre a Madrid es va veure marcada per una intensa confrontació entre partidaris i detractors del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que va ser rebut amb fortes esbroncades i crits de protesta per part de desenes de persones vestides amb banderes espanyoles. Un lema que va ressonar diverses vegades durant la manifestació va ser "Que et voti Txapote!", un eslògan que prèviament havia estat emprat en la campanya electoral pel Partit Popular (PP) i que fa referència al terrorista d'ETA conegut com Txapote, qui va estar involucrat en l?assassinat de Miguel Ángel Blanco.

Aquest esdeveniment també es va caracteritzar per altres càntics i expressions de descontentament, com "Sánchez, fill de puta", "Sánchez, cabró", "traïdor", "Puigdemont a presó" i "Espanya no es ven". Tot i la presència d'un dispositiu de seguretat que separava el públic de la llotja oficial, Sánchez i el rei Felip VI van arribar al lloc pràcticament alhora, fet que va contribuir a reduir la durada de les esbroncades, ja que els assistents van canviar les esbroncades. per crits al rei ia Espanya.

Aquests incidents es produeixen en un context polític de creixent polarització a Espanya, amb acusacions per part del PP que el Govern de Sánchez manté vincles amb Hamàs i amb forces independentistes a Catalunya i al País Basc. A més, se suma la controvèrsia al voltant d'una possible amnistia per a líders independentistes catalans condemnats pel procés secessionista, cosa que ha estat qualificada com una traïció per part de les forces d'oposició.

En aquest context, Sánchez es troba en plenes negociacions per aconseguir la seva investidura com a president del Govern, cosa que ha afegit tensió a la situació política al país. La desfilada militar va comptar amb l'assistència dels Reis, la princesa d'Astúries i nombrosos líders polítics de diferents partits.

LEONOR

La Princesa Leonor fa acte de presència després d'una absència de dos anys a la desfilada del Dia de la Festa Nacional, vestint l'uniforme de gala de l'Exèrcit de Terra. Actualment, immersa en la preparació castrense a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, l'hereva de la Corona va arribar a la Plaça de Neptú de Madrid, on centenars d'espectadors es van congregar d'hora al llarg dels laterals per donar la benvinguda als Reis ja la princesa d'Astúries. Durant la seva arribada, Leonor, ara dama cadet Leonor de Borbó i Ortiz, va rebre calorosos aplaudiments i crits mentre s'unia als seus pares. En la mateixa ocasió, el Rei Felip VI portava el vestit de gala de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai.

Aquesta vegada, després de la seva absència en desfilades anteriors a causa dels seus estudis a Gal·les, l'hereva de la Corona va tornar als actes centrals de commemoració del 12 d'octubre vestint el seu distingit uniforme militar. A més, al final de la desfilada, la Princesa assistirà per primera vegada a la recepció oferta pels Reis al Palau d'Orient, on hi ha autoritats i membres de la societat civil.

DESFILADA MILITAR

A més dels incidents relacionats amb el president del Govern, es van destacar altres aspectes de la desfilada, com la participació de més de 4.000 militars, 86 aeronaus i 142 vehicles a l'esdeveniment. Cal esmentar també el retorn de la Princesa d'Astúries, que va assistir a l'esdeveniment vestint el seu uniforme militar de gala després de dos anys d'absència a causa dels estudis a Gal·les.

ESTRANGER

En un altre àmbit, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, va mantenir una videoconferència amb les unitats espanyoles desplegades a l'estranger, expressant el suport i la preocupació per la seguretat.

Per facilitar l'accés a la desfilada i garantir la mobilitat dels ciutadans durant l'esdeveniment, la Comunitat de Madrid va reforçar algunes línies de metro, incrementant el servei fins a un 55% en diverses línies clau.