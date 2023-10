Això representa un important avenç en la protecció de la privadesa i les dades personals en l'àmbit tributari i marca un precedent significatiu en el panorama legal espanyol. EP

El Tribunal Suprem d'Espanya ha emès una sentència que reforça la protecció de la privadesa i les dades personals en el marc d'inspeccions fiscals realitzades pel Ministeri d'Hisenda. Segons la decisió recent, l'accés a la documentació en dispositius electrònics requerirà una autorització judicial en la majoria dels casos, establint un precedent crucial a l'àmbit tributari.

La sentència es basa en un cas en què un contribuent va ser sotmès a una inspecció fiscal i es va copiar el contingut del seu ordinador portàtil sense el seu consentiment previ i sense la deguda autorització judicial per accedir i copiar dades relacionades amb qüestions tributàries. El Tribunal Suprem ha determinat que aquesta acció va violar els drets a la intimitat personal i familiar, el secret de les comunicacions i la protecció de dades personals.

La decisió revoca una decisió anterior del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, que havia donat suport a l'autorització per accedir a l'ordinador. Els dos tribunals havien sostingut que el règim d'autorització per a l'accés a domicilis era equivalent a l'accés i el tractament d'informació en dispositius electrònics, com ara ordinadors i telèfons mòbils.

UN REVÉS A L'ACCÉS NO AUTORITZAT



El Tribunal Suprem ha deixat clar que les regles d'autorització judicial d'accés a domicilis són inadequades per autoritzar el copiat, el precinte, la captació, la possessió o l'ús de dades en ordinadors fora del domicili del subjecte de la inspecció. Això pot afectar altres drets fonamentals diferents i l'autorització ha de complir els principis de necessitat, adequació i proporcionalitat establerts a la Constitució.

La sentència també destaca la necessitat que el jutge faci una avaluació equitativa abans d'atorgar l'autorització i no confiar únicament en la sol·licitud de lAdministració. El respecte dels drets fonamentals té prioritat sobre les potestats administratives, especialment en absència d'una regulació legal detallada.

Aquest cas va sorgir arran d'una inspecció fiscal iniciada el 2018, on es va sol·licitar copiar informació d'un portàtil utilitzat freqüentment pel contribuent. Atès que no es va obtenir permís, els inspectors van prendre una còpia de la informació i la van precintar. L'autorització judicial per a l'anàlisi documental va arribar uns quants mesos després, però el Tribunal Suprem ha revocat aquesta autorització.

SENTÈNCIA CLAU

Aquesta sentència marca una fita important en la protecció de la privadesa i les dades en el context de les inspeccions fiscals a Espanya, en establir requisits més rigorosos per a l'accés a dispositius electrònics.