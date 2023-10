Hi van participar més de 4,000 militars, 86 aeronaus i 142 vehicles a l'esdeveniment. EP

El Dia de la Festa Nacional a Espanya, que cada any commemora moments transcendentals de la seva història i cultura, va viure canvis significatius a la tradicional parada militar que se celebra el 12 d'octubre. Aquest any, l'esdeveniment es va destacar per la reubicació degut a obres a La Castellana. En canvi, la desfilada militar es va dur a terme en un nou recorregut que va partir des d'Atocha, seguint un trajecte similar al d'altres esdeveniments i manifestacions a la capital espanyola.

La jornada, plena de solemnitat i marcada per la presència de milers de ciutadans a la Plaça de Cánovas del Castillo, va ser presidida per Ses Majestats els Reis, acompanyats per Sa Altesa Reial la Princesa d'Astúries. La festivitat va transcórrer sense incidents significatius, amb la desfilada militar desenvolupant-se sense contratemps. Tot i així, Pedro Sánchez va rebre esbroncades i crits de 'Que et voti Txapote!', en arribar, seguits de veus demanant 'A presó Puigdemont!'.

PRINCESA LEONOR

La Princesa Leonor, vestida amb l'uniforme de gala de l'Exèrcit de Terra, va protagonitzar un dels moments més destacats de la desfilada en fer la primera aparició en dos anys en aquest esdeveniment. La jornada es va iniciar amb l'arribada dels Reis i la Princesa a la Plaça de Cánovas del Castillo, on van ser rebuts pel president del Govern en funcions, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, i altres autoritats estatals i autonòmiques. Posteriorment, Ses Majestats i la Princesa van rebre honors d'un batalló de la Guàrdia Reial, i el Rei Felip VI va passar revista a la formació.

El moment més emotiu de la desfilada es va viure durant l'homenatge a aquells que van donar la vida per Espanya. En aquell instant, el Rei i la Princesa, acompanyats pel Cap del Quart Militar, van dipositar una corona de llorer a la plataforma que acull la Bandera Nacional. Aquest homenatge va incloure el sobrevol de la Patrulla Acrobàtica "Águila" i una descàrrega de fusilería executada per l'Esquadrilla "Plus Ultra" de la Guàrdia Reial.

DESFILADA MILITAR

La Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit de l'Aire (PAPEA) va efectuar un llançament, ia continuació es va dur a terme la desfilada aèria i terrestre, en la qual van participar més de 4.000 militars, 86 aeronaus i 142 vehicles. Un aspecte particular d'aquest any va ser el salt del caporal Maria del Carmen Gómez Hurtado, que va desplegar la bandera d'Espanya a la Plaça de Neptú.

La desfilada va transcórrer en un ambient festiu a Madrid, amb la participació de líders polítics de diferents partits, l'absència d'alguns representants autonòmics i la presència de la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, que va mantenir una videoconferència amb unitats espanyoles desplegades al estranger. L'acte va concloure amb la recepció al Palau Reial, on els Reis i la Princesa Leonor van saludar més de 2,000 convidats, incloent-hi "un dels Pares de la Constitució", Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón, a qui es van saltar el protocol per saludar.

En un escenari que combina tradició i novetat, el Dia de la Festa Nacional es va viure amb gran emoció i simbolisme, i la participació de la Princesa Leonor va afegir un toc especial a aquesta celebració que destaca la història i la unitat d'Espanya.