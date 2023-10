L'associació ho celebrarà amb un acte obert al veí Macba el dijous 19 d'octubre a la tarda. EP

El centre Braval, dedicat a la inclusió social de menors immigrants al barri barceloní del Raval, acaba de fer 25 anys havent acollit 1.600 joves a la seva seu del carrer Reina Amàlia, per on han passat també 1.010 voluntaris, alguns dels quals van ser nens participants.

El pedagog Josep Masabeu, que encapçala aquest projecte de l'Opus Dei des del principi (1998), ha explicat en una trobada amb periodistes que l'objectiu continua sent el seu èxit escolar i la convivència mitjançant la relació entre ells i també amb no immigrants, fonamentalment gràcies l´esport.

Són 1.600 persones de 8 a 18 anys (inclouen 30 països, 10 llengües i 9 religions), amb una permanència mitjana de 6 anys a l'entitat, durant els quals conviuen a la seu, on a més fan els deures escolars, i, si van al col·legi cada dia, juguen en competicions esportives.

Tenen 12 equips propis (6 de bàsquet i 6 de futbol) que juguen amb 120 equips de tots els barris de Barcelona, de manera que es pretén que la convivència no sigui només entre immigrants, sinó entre tots.

Masabeu valora l'èxit escolar, amb "zero absentisme i abandó" del col·legi, un 90% d'èxit a l'ESO, 220 nens que han cursat Batxillerat, 310 a Cicles Formatius, 27 graduats universitaris, 10 estudiant ara a la universitat i 580 treballant avui amb contracte.

EL RAVAL NO ÉS UNA BANLIEUE



"Això és un somni", ha dit Masabeu, per la resposta dels joves, però també dels voluntaris, perquè els considera la prova que la gent té capacitat de resposta a les necessitats socials i que s'està fent una societat cohesionada.

"Crec que hem donat al clau: una gran cohesió de voluntaris que agafin una gran relació amb els nois i els seus pares", i ha destacat també la importància de barrejar persones per evitar un gueto.

Masabeu és optimista sobre el Raval: "No ha explotat com a les banlieues de París, perquè hi ha xarxa social" gràcies a l'aportació d'escoles, sistema sanitari, esport i entitats, i ha destacat que l'administració pública també hi contribueix, encara que sempre pugui fer més.

"L'ASCENSOR SOCIAL"



Els 25 anys se celebraran el dijous 19 d'octubre a les 19.00 en un acte obert al veí Macba, amb un aforament per a 200 persones a l'Auditori Meier.

L'obrirà la directora del museu, Elvira Dyangani Ose, i després s'emetran vídeos sobre l'aniversari i sobre els voluntaris, i es farà la taula rodona 'Claus d'èxit per a l'ascensor social', on participants, voluntaris i familiars explicaran la seva experiència , i clausurarà el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle.

El director de La Vanguardia, el periodista Jordi Juan, moderarà el debat amb Lita Agressor (voluntària filipina i mare d'un antic participant i voluntari), Adrià Moreira (antic participant i voluntari, d'Equador), Marc Andrei Gabe (antic participant i voluntari actual, de Filipines i universitari) i Pablo García-Mussons (pedagog, voluntari actual i entrenador de bàsquet).