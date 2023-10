Un cotxe dels Mossos. Foto: Europa Press

Fa uns dies va ser la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC), però el clam se segueix estenent: més sindicats que representen el cos dels Mossos d'Esquadra han alçat la veu per protestar per la situació de violència generalitzada viu a Catalunya.

De fet, USPAC ja havia alçat la veu denunciant els episodis que, les últimes setmanes, s'havien viscut a ciutats com Figueres, Vilafranca, Manresa, Vic, Molins de Rei i Barcelona, mentre que els casos més recents han passat a Salt, amb un assalt a la comissaria d'aquesta localitat del Gironès, i a Tarragona, amb un tiroteig a les portes de la comissaria.

Per això, fa uns dies els sindicats Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) , Sindicat Independent de la Policia Local (SIP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) van exigir que “es deixi de treure ferro i normalitzar els atacs que pateixen els agents”, considerant que “no són fets aïllats i tampoc normals”.

Els representants sindicals van donar l'alarma després de l' entrada de diverses persones a la comissaria de Salt , que al principi va transcendir que havia estat molt més multitudinària del que realment va ser, encara que l'episodi va acabar amb 3 detinguts.

"LA POLICIA TÉ LA SENSACIÓ QUE ESTÀ SOLA"

Per això, els policies catalans asseguren que els ajuntaments i la Generalitat "no poden mirar cap a una altra banda i ignorar novament la successió d'uns fets que posen en evidència la deslegitimació que s'ha provocat (per alguns sectors fins i tot de manera intencionada) dels cossos policials".

El text va més enllà i els sindicats asseguren que "la policia té la sensació que està sola" i que els agents estan "desprotegits davant dels que els ataquen". La reflexió apunta que “tenim clara la sensació que no aguantarem gaire més”.

Per això, fan una crida a “la responsabilitat política” perquè la situació actual no empitjori i s'arribi “a una situació insostenible”.

CANVIS

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va anunciar que els "episodis de violència gratuïta" tindrien "una resposta contundent" per part de les institucions, incidint que aquests fets estan relacionats "amb factors que cal analitzar i abordar, com l'educació i el desarrelament", afegint que "la manca d'esperança i d'expectatives" són factors que consideren que expliquen part d'aquests fets que s'han produït a diverses ciutats.

No obstant això, els sindicats reclamen que cal que les coses canviïn . "Catalunya necessita una policia forta i respectada que tingui prou capacitat per donar resposta als reptes a què s'enfronta", assegura el text.

Per això, demanen als representants de les institucions que "defensin els agents quan són atacats en l'exercici de les seves funcions" i, directament, els insten que es pregunten "cap on volen anar".