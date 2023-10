Foto: @EP

Els índexs de suïcidi entre la població avançada continuen sent motiu de preocupació. Segons les estadístiques més recents proporcionades per la Fundació Espanyola per a la Prevenció del Suïcidi, referents a l'any 2022, s'evidencia un increment del nombre de suïcidis entre individus majors de 60 anys.

El 2022, un total de 1.638 persones grans van perdre la vida per aquesta causa, en comparació de les 1.591 registrades l'any anterior. Alarmantment, el 40% dels que van decidir treure's la vida l'any passat pertanyien a la tercera edat . “La vellesa és una etapa en què se sol obrir una escletxa entre diferents grups d'edat. Mentre que les generacions més joves duen a terme una vida activa, molts grans no saben com mantenir-se ocupats o acompanyats durant el seu dia a dia, cosa que porta molts a sentir-se sols”, aclareix Jordi Navarro, responsable acadèmic de Deusto Salud, a DiarioAbierto .és.

En resposta a aquesta situació, nombroses entitats de salut han emprès accions destinades a sensibilitzar i educar les persones grans sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu. No obstant això, la societat en conjunt exerceix un rol fonamental pel que fa al benestar de la població de la tercera edat.

La presa de consciència sobre aquest aspecte es torna cada cop més urgent, atès que la població de gent gran continua en augment. Segons un informe d'Adecco basat en dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'envelliment va experimentar un increment del 133% el 2022. Per tant, cal augmentar l'atenció cap a la cura de la gent gran, per millorar la salut de les persones de tercera edat.

El benestar o el malestar de la gent gran sovint està vinculat a la seva experiència laboral, la seva situació d'habitatge, el seu entorn familiar i social, factors que no sempre estan sota el seu control i que, en moltes ocasions, requereixen l'assistència de professionals de la salut. No obstant això, hi ha mesures que es poden implementar per promoure millores en la qualitat de vida de la gent gran i fer que la vellesa sigui una etapa agradable.

Per exemple, alguns dels consells que es donen és que es fomenti la seva independència, es recolzi emocionalment a la persona gran i es mantingui el contacte en ell, s'estableixi una rutina saludable, es tingui un control de l'estat de salut o, si cal, es busqui ajuda professional.