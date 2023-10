Radar / @EP

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha elevat la lluita contra l'excés de velocitat a una màxima prioritat. Argumenta que, més enllà de la percepció de les multes com a font d'ingressos, l'excés de velocitat és la causa del 25% dels accidents, aproximadament. Aquesta causa és precisament el que fa que l'índex de morts per un sinistre es dispari.

Fins ara, l'estratègia principal de la DGT per combatre allò que considera un problema significatiu d'excés de velocitat són els radars . Espanya disposa actualment de més de 2.000 radars, dels quals més de 1.000 són dispositius fixos.

En aquest cas, la llista mostra els 50 radars que registren la major quantitat de multes de tots els radars instal·lats a Espanya. Aquests 50 radars, per si sols, representen prop del 30% de totes les sancions emeses anualment per la DGT.



UN ESTUDI QUE HO CERTIFICA



Aquest estudi és realitzat per l'Associació de Protecció dels Automobilistes (AEA). En aquest cas, resulta notable que dels 50 radars esmentats, 33 es repeteixen respecte a l'estudi de l'any anterior, mentre que s'han afegit 17 ubicacions noves.

Durant l'any 2022, els radars de la DGT van emetre més de 3.700.000 multes per excessos de velocitat , cosa que representa un augment del 20% respecte a l'any anterior. Aquest increment ha generat una recaptació sense precedents per a l'entitat, superant per primera vegada a la història els 500 milions d'euros.

Actualment, el radar que ostenta el poc envejable rècord de ser el més "multó" d'Espanya, amb 80.000 denúncies el 2022, es troba al quilòmetre 74.7 de l'autopista A-381, a Los Barrios, Cadis , just a la sortida del Túnel de Valdeinfierno.

És destacable que els radars més actius a tot el país es troben a Andalusia, seguits per la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó. D'altra banda, les regions amb menys activitat quant a radars són la Rioja, Navarra i Astúries. Pel que fa a Catalunya, té el mèrit de no tenir cap radar a aquesta llista.