Cada vegada és més habitual fer servir les noves tecnologies en tots els aspectes de la vida i la part de gestió i els tràmits relacionats amb la nostra salut no és aliè a aquest canvi de tendència. De fet, recentment s'ha publicat un estudi que apunta que 1 de cada 4 catalans, el 25%, consulta dades sanitàries i en fa gestions a través d'Internet.

Aquesta quantitat, a més, hauria de créixer de forma exponencial a mesura que les noves generacions, natives digitals al 100%, siguin adults i ja demanin cita, alguna analítica o facin qualsevol tipus de consulta relacionada amb la seva salut a través de les noves tecnologies en lloc d'optar per mètodes més de la vella escola com una trucada telefònica o, directament, acudir al centre de salut, sigui d'atenció primària oa un hospital. Sempre, és clar que no sigui una emergència sanitària greu.

I com és habitual, com un aspecte derivat de l'ús de dades privades a la xarxa, apareix (i cal considerar) l'aspecte de la ciberseguretat. De fet, els experts alerten que cal tenir més cura que mai per protegir aquesta informació... i més tenint en compte que l'Hospital Clínic de Barcelona va patir un ciberatac a principis d'aquest any.

Aquests assalts per part de ciberdelinqüents estan cada cop més a l'ordre del dia i tenen com a víctimes ciutadans (a través de pràctiques com el phishing, per esmentar-ne una), ia institucions i empreses petites, mitjanes i grans.

Sense anar més lluny, la darrera setmana tant l'Agència Catalana de Notícies com l'aerolínia Air Europa han patit atacs per part de cibercriminals.

4.424 MILIONS DE CIBERATACS EL 2022 A CATALUNYA

En aquest sentit, aquesta setmana l' Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha explicat que va detectar i gestionar més de 4.424 milions de ciberatacs durant el 2022, dels quals 2.175 “es van convertir en un incident efectiu de seguretat”.

Les dades es van fer públiques durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en què han detallat que aquesta dada s'ha recollit a la memòria d'activitat d'aquest organisme, adscrita a la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital del 2022.

La Generalitat va aprovar el text, que s'enviarà al Parlament, on es presentarà davant de la Comissió d'Afers Institucionals durant les properes setmanes. "La xifra de ciberatacs detectats és 20 vegades superior respecte a l'any 2021, mentre que els incidents s'han reduït un 22%", han assegurat.

Segons va explicar el director d'aquest organisme, Tomàs Roy, tenen constància que es produeix un ciberdelicte cada 3 hores a Catalunya. "És impossible no tenir incidents de ciberseguretat", va explicar Roy en declaracions davant dels mitjans després de l'episodi que va patir el Clínic, afegint que aquest centre "tenia un nivell de detecció inferior al requerit per detectar aquest incident".

Més enllà del ciberatac del Clínic, l'Agència de Ciberseguretat ha pogut evitar, també en algun moment del 2023, episodis de ciberatacs a l' Hospital Josep Trueta de Girona i als hospitals barcelonins de la Santa Creu i Sant Pau, la Vall d'Hebron i al mateix Clínic.