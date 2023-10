Les aliances, un dels requisits fonamentals d'un casament / Freepik

El matrimoni és una tradició mil·lenària que simbolitza la unió amorosa entre dues persones. Tot i això, cada vegada més la gent hi renuncia fins al punt que, per primera vegada, els casats ja no són majoria a Espanya.

Però el problema no exclusivament del nostre país, sinó que s'expandeix a altres zones. Fa un any aproximadament, un grup d'experts al Regne Unit va fer una predicció que planteja l'eventual desaparició del matrimoni en aquest país en un lapse d'uns 40 anys, és a dir, per a l'any 2062.

Basant-se en les pautes observades durant les últimes cinc dècades, van projectar que només una de cada 400 persones adultes, cosa que equival al 0,52% de la població més gran de 16 anys, optaria per contraure matrimoni en aquell moment.

Segons les seves estimacions, si l'any 2019 es van unir en matrimoni al voltant de 213.000 parelles, l'any 2062 aquest nombre es reduiria a aproximadament 67.000.

Aquests pronòstics han estat recolzats per dades del cens analitzades per l' Institut d'Estudis de Família del Regne Unit (conegut com a IFS per les sigles en anglès), que indiquen que la probabilitat de no casar-se actualment és un 44% més gran en comparació amb l'any 1991

MOTIUS D'UN CANVI DE TENDÈNCIA

La disminució en el nombre de persones que es casen és deguda a una varietat de factors que han canviat en les darreres dècades. Algunes de les raons clau inclouen:

Canvis a les actituds socials : Les actituds cap al matrimoni han evolucionat amb el temps. La idea que el matrimoni és una necessitat o un objectiu principal a la vida d'una persona ha perdut rellevància. Les persones ara valoren la independència i la llibertat individual, i moltes no consideren el matrimoni com a requisit per tenir una relació compromesa o una família. Cohabitació : Cada cop més parelles opten per viure juntes sense casar-se. La cohabitació ha esdevingut una alternativa acceptable al matrimoni, ja que ofereix molts dels mateixos avantatges en termes de vida en parella, sense la formalitat del matrimoni. Factors econòmics El cost d'un casament i la perspectiva de compartir finances poden ser desafiaments per a moltes parelles. Alguns eviten casar-se per mantenir la independència financera, o simplement no es poden pagar un casament. Divorci Les altes taxes de divorci en dècades anteriors poden fer que algunes persones siguin més cauteloses sobre casar-se, ja que temen enfrontar un divorci costós i emocionalment esquinçador. Canvis en els rols de gènere Les transformacions en les expectatives de gènere han permès una major igualtat en les relacions. Les dones ara tenen més opcions en termes d'educació i carrera, cosa que pot posposar el matrimoni o fer-ho menys prioritari. Individualisme : En moltes societats occidentals, l'individualisme s'ha tornat més prominent. Les persones poden enfocar-se en els objectius personals, desenvolupament professional i satisfacció personal abans de considerar el matrimoni. Diversitat cultural: Les societats multiculturals veuen una varietat denfocaments cap al matrimoni. Les actituds envers el matrimoni poden variar segons la cultura i la religió, i algunes comunitats poden mantenir tradicions matrimonials fortes, mentre que d'altres són més flexibles. Accés a opcions de relació : Amb la creixent popularitat de les aplicacions de cites en línia i la connectivitat digital, les persones tenen més opcions per conèixer altres i establir relacions sense la necessitat de casar-se.

En resum, el declivi en les taxes de matrimoni és el resultat d'una combinació de factors culturals, econòmics, socials i personals que han influït en la manera com les persones perceben i trien el matrimoni a la societat moderna.