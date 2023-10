Tot i la manca d'evidència immediata d'una amenaça a Espanya, aquestes pautes es comparteixen en un context d'alerta global. Ministeri Interior

Enmig de la creixent inquietud internacional per l'escalada de tensions a l'Orient Mitjà, el sindicat majoritari de la Policia Nacional, JUPOL , ha tornat a posar de manifest el seu compromís amb la seguretat pública en proporcionar valuoses directrius en un vídeo que explica com cal reaccionar en situacions de risc durant un possible atemptat terrorista.

Aquest vídeo, originalment difós pel Ministeri d'Interior el 2017 durant un període d'amenaça terrorista a Espanya, ha ressorgit en importància arran dels esdeveniments recents internacionals. Tot i l?absència d?evidència immediata d?una amenaça a Espanya, aquestes pautes es comparteixen en un context d?alerta global.

El vídeo ofereix consells fonamentals que tots els ciutadans han de tenir en compte per garantir la seva seguretat en situacions d'emergència . Aquestes recomanacions, detallades a continuació, estan destinades a ser daccés públic i dutilitat general:

Conegueu el vostre entorn: En el vostre lloc de treball o en qualsevol lloc concorregut que freqüent, com ara estadis, cinemes, discoteques i centres comercials, és crucial que sàpiga on es troben les sortides d'emergència o les vies d'evacuació.

Objectes sospitosos : Davant la presència d'un objecte o paquet sospitós, eviteu manipular-lo i, en el seu lloc, notifiqueu immediatament a les autoritats pertinents.

Actueu amb serenitat en cas d'un atemptat:

en cas d'un atemptat: Allunyar-se del perill: En la mesura que sigui segur, allunyeu-vos del focus de perill. En llocs tancats, adreceu-vos a les sortides d'emergència o vies d'evacuació i, eviteu utilitzar ascensors o quedar atrapat en espais reduïts.

Conservar la calma: Mantenir la serenitat es tradueix en una probabilitat més gran d'evitar danys en situacions de crisi.

No us atureu per objectes personals ni per registrar imatges: Eviteu demorar-vos en recollir pertinences o fer fotografies o enregistraments de l'atac o de les víctimes.

No fingi estar ferit : Eviteu simular ferides a terra i, al seu lloc, intenteu alertar altres persones perquè no s'acostin al perill.

Seguiu les instruccions del personal de seguretat: En presència de membres de les Forces i Cossos de Seguretat o personal de seguretat, és important acatar totes les indicacions.

Trobeu refugi en cas de no poder allunyar-vos: Si no és possible allunyar-vos del lloc de l'incident, busqueu refugi darrere d'obstacles sòlids. Tingueu en compte que mobles, portes i parets podrien no brindar prou protecció.

Eviteu quedar atrapat : Si decidiu amagar-vos en un lloc que es pugui tancar des de dins, tanqueu la porta i reforceu-la amb mobles, assegurant-vos que hi hagi una via d'escapament disponible.

Silenci el seu telèfon i redueixi el soroll com a mínim : El silenci és essencial per evitar revelar la seva posició en moments crítics.

Notifiqueu a les Forces de Seguretat : Tan aviat com sigui possible, informeu a les Forces i Cossos de Seguretat sobre detalls essencials, com la ubicació de l'atemptat, el nombre de terroristes, les armes utilitzades i el nombre de víctimes.

Utilitzeu l'aplicació ALERTCOPS : L'aplicació gratuïta per a smartphones ALERTCOPS permet enviar una alerta amb la vostra ubicació a les autoritats més properes i col·laborar amb els serveis policials.

Eviteu moviments bruscos : En arribar els membres de les Forces i Cossos de Seguretat, procureu no realitzar moviments bruscos que puguin malinterpretar-se com a amenaces. Mantingueu les mans visibles i no porteu objectes que puguin causar confusió,

JUPOL també subratlla la importància d'informar les Forces i els Cossos de Seguretat sobre individus o organitzacions que promoguin la radicalització i la violència terrorista, així com de canvis sobtats de comportament, especialment en menors i joves, que puguin indicar una possible radicalització violenta o intents de captació per part de grups extremistes.

NIVELL 4 ALERTA ANTITERRORISTA

A mesura que les tensions a l'Orient Mitjà generen preocupació a tot el món, aquestes directrius de JUPOL busquen empoderar la comunitat i garantir-ne la seguretat en cas d'un atemptat terrorista. A Espanya, les autoritats han elevat l'alerta antiterrorista al nivell 4 i han implementat mesures addicionals per enfortir la seguretat a llocs específics. La vigilància de sinagogues, escoles bressol i col·legis jueus s'ha intensificat com a mesura preventiva.