Un tren d'Ouigo

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha denunciat "deficiències d'accessibilitat" als trens d'Ouigo i Iryo davant de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i davant de l'Oficina d'Atenció a la Discapacitat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Tot i això, en declaracions a Europa Press, les companyies ferroviàries han assegurat complir amb la normativa vigent.

El CERMI ha assenyalat que ha aportat un informe tècnic sobre les condicions d'accessibilitat d'aquest material rodant realitzat pels serveis experts de la Fundació ONCE , en què han indicat que queden acreditades "nombroses infraccions als mandats vigents d'accessibilitat universal al transport" ferroviari que cal corregir amb celeritat".

Així mateix, apunta que els deures d'accessibilitat en matèria ferroviària estan establerts al Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels modes de transport per a persones amb discapacitat, així com en normativa europea aplicable.

De la mateixa manera, el CERMI ha sol·licitat als ministeris competents que obrin una investigació oficial sobre els "incompliments", que "obliguin" les dues companyies a "ajustar-se estrictament a allò determinat sobre condicions d'accessibilitat universal, i que sancionin "situacions d'infracció ".

IRYO, DISPOSA A "MILLORAR" L'EXPERIÈNCIA DE VIATGE

Fonts de la companyia d'Iryo han subratllat que els seus trens compten amb les condicions d'accessibilitat per a persones amb discapacitat. necessàries per circular per part de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana", han afegit.

Igualment, han recalcat que el seu model 'Frecciarosa' compleix "amb les especificacions tècniques d'interoperabilitat i totes les normes ETI previstes, que entre altres coses preveuen un reglament estricte en matèria de viatgers amb mobilitat reduïda". En aquest reglament, tal com han explicat, hi ha la integració al cotxe tres d'una plataforma elevadora d'accés al tren (facilitada pel servei ACERCA que Adif presta a tots els operadors ferroviaris), una porta especial més ampla d'entrada i sortida per a aquells viatgers amb cadira de rodes, dues places denominades H abatibles amb cinturons de seguretat i un bany especial amb dimensions adaptades o sistemes dadaptació o seguretat per a passatgers PMR, entre altres mesures.

De la mateixa manera, afirmen que, des de la companyia, donen l'opció als viatgers que puguin fer servir la seva pròpia cadira de rodes, "que va ancorada i assegurada com dictamina la norma als espais destinats a fer-ho".

"Des de l'inici de les nostres operacions, a Iryo hem fomentat la inclusió d'aquest col·lectiu i ens posem des d'aquest mateix moment a disposició del CERMI per poder seguir sumant iniciatives a curt termini per millorar la seva experiència de viatge", han conclòs.

"UN DRET DE TOTS ELS VIATGERS"

Per part seva, Ouigo ha apuntat que no ha rebut, fins ara, cap requeriment formal o informal per part d'associacions ni de viatgers per suposades deficiències en matèria d'accessibilitat universal en el material rodant dels seus trens. De la mateixa manera, ha afegit que compten "amb totes les homologacions i requisits de seguretat vigents a Espanya i de conformitat amb la normativa europea".

La companyia d'alta velocitat també ha recalcat que té present "constantment" la necessitat de garantir l'accessibilitat per a tots els viatgers a tots els seus trens i que, per això, compta amb la col·laboració d'un consultor especialitzat "que revisa en tot moment que no hi hagi ineficiències sobre això".

A més, ha recordat que proporciona "sempre" un sistema que permet a les persones amb algun tipus de discapacitat canviar el seient de forma gratuïta si així ho requereixen.

Finalment, la companyia Ouigo ha afegit que està "encantada" de rebre suggeriments sobre com millorar els seus serveis, ja que concep l'accessibilitat al tren d'alta velocitat com a "un dret de tots els viatgers".