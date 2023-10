Álvaro Prieto

Aquest matí han trobat un cadàver entre dos vagons d'un tren a Santa Justa, la qual cosa ha fet sospitar a la Policia Nacional que es tracta del cos del jove cordovès, Álvaro Prieto. La descripció de la indumentària del cos coincideix amb l'última informació que es té abans que es denunciés la seva desaparició.

El programa de La 1 d'RTVE va emetre en directe les imatges en les quals es podia veure les dues cames d'un cos entre els dos vagons, amb uns pantalons clars i unes sabatilles esportives Nike, tal com es descrivia.

"No sé com explicar això, acabem de veure unes sabatilles de color blanc i uns pantalons de color beix, una camisa verda, de lli...", explicava un dels reporters.

La Policia i la Unitat Militar d'Emergències (UME) van estar rastrejant la mateixa àrea des del dijous 12 d'octubre a la recerca del jove cordovès, qui va desaparèixer en el mateix lloc, però de moment no s'ha confirmat si es tracta del noi en qüestió.

Álvaro Prieto va desaparèixer la matinada del 12 d'octubre, quan va intentar entrar a un tren en l'estació de Santa Justa, a la ciutat de Sevilla, amb destinació a Còrdova. En les proximitats de l'estació, es troba una secció de les vies en procés de construcció, a la qual es pot accedir relativament fàcil.

Segons el relatat pels empleats de Renfe, és possible que el jove intentés abordar el tren de qualsevol forma, la qual cosa podria haver-lo portat a intentar-lo des d'allà i propiciar l'hipotètic accident.

Un individu que passejava amb el seu gos en la mateixa àrea va observar a un jove endinsant-se entre dos murs, en la rodalia de la construcció. En aquell instant, no va poder identificar-lo ni va suposar que es tractés de la persona desapareguda, però posteriorment es va posar en contacte amb les autoritats per a informar sobre el que havia presenciat.

És per això, la Policia Nacional en col·laboració amb múltiples equips de la Unitat Militar d'Emergències (UME) han dedicat la nit del 15 al 16 d'octubre a buscar possibles indicis del jove en la mateixa zona. Malgrat dur a terme exhaustives cerques amb gossos especialment entrenats per a aquesta mena de situacions, no s'ha obtingut cap resultat positiu.