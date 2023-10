Un dels germans de Julio Iglesias s'asseurà aquest dimarts a l'Audiència Provincial de Madrid per presumptament defraudar 19 milions a Hisenda en l'exercici fiscal de 2001 en no haver suposadament inclòs a l'Impost de Societats la venda de diversos terrenys a Madrid en al·legar que tenia la residència fiscal a Panamà.

Arxiu - Façana de l'Audiència Provincial. - Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu

Al seu escrit d'acusació, el fiscal sol·licita 4 anys de presó i una multa de més de 98 milions d'euros per a Carlos Iglesias de la Cova. També s'acusava un altre empresari ja mort.

Carlos Iglesias, de 78 anys, és un dels germans més coneguts de l?artista, ja que va arribar a ser mànager de l?intèrpret. Més tard, es va dedicar a ser productor musical.

Se'ls acusa d'haver suposadament defraudat 19.650.232,84 euros a l'erari públic a l'exercici fiscal del 2001 perquè no haurien inclòs a l'Impost de Societats la venda de diversos terrenys a Madrid en al·legar que tenia la residència fiscal a Panamà.

El representant del Ministeri Públic li imputa un delicte contra la Hisenda Pública alhora que reclama en concepte de responsabilitat civil el pagament a Hisenda per l'import de la quantitat defraudada, és a dir, 19.650.232,84 euros.

TERRENYS A VICÁLVARO



L'escrit d'acusació assenyala que "l'entitat Rolimpa Trading Corporation va ser constituïda a Panamà el 3 de juny de 1984 i que el 2001 va vendre en dues escriptures públiques una sèrie de terrenys de la seva propietat a Vicálvaro a dues societats espanyoles per un import de 18.538. 465 i 27.739.466,07 euros, respectivament, cosa que feia un total de 46.277.932,04 euros".

Aquests terrenys havien estat adquirits per Rolimpa Trading Corporation en escriptura pública de 20 de març de 1989 a la mercantil Orosketa SA per un preu de 100.000.000 de pessetes.

El preu d'aquestes operacions, segons la Fiscalia, es va pagar mitjançant transferència bancària realitzada a l'acte sent el destinatari final un compte del banc Continental de Panamà titularitat de Tranoceanic Capital Corp. En aquest compte estava autoritzat Carlos Iglesias.

La totalitat de les accions de Rolimpa pertanyien a la mercantil Cid Holding Company, la qual, al seu torn era propietat de la societat Ganivet Investment SA, el propietari de la qual era el mateix acusat qui, a més, va ser apoderat de Rolimpa Trading Corporation fins al 2 de març de 2001, "compartint aquest poder fins a la mateixa data amb l'altre acusat LUIS".

Tot i això, Carlos Iglesias, auxiliat per LUI S-, va continuar gestionant de fet Rolimpa, malgrat "la revocació formal de tal poder, com ho feia".

La Fiscalia afirma que "per tal de procurar-se un benefici fiscal il·lícit", Carlo Iglesias "no va presentar declaració de l'Impost de la Renda de No Residents de la mercantil Rolimpa Trading Corporation, que es declarava resident fiscal a Panamà, ni declaració tributària alguna per les guanys obtinguts en aquesta operació".

És més, precisa que si bé el 22 de febrer de 2001 va formalitzar un contracte privat per vendre la totalitat de les seves accions de Ganivet Investment SA a l'entitat panamenya Rodes Finance INC per un preu de 18.500.000 dòlars, “aquest contracte no es corresponia a la realitat".

TESTAFERROS DEL GERMÀ DE L'ARTISTA



El representant del Ministeri Públic explica que la mercantil panamenya s'havia constituït el 2 de febrer de 2001 per testaferros del germà de Julio Iglesias “amb la sola finalitat de simular la transmissió de la titularitat de les accions, les quals van seguir sota el domini últim del acusat, que pretenia amb això eludir les futures responsabilitats tributàries per l'operació de venda dels terrenys".

Tot i que el mateix Carlos es declara resident fiscal a Panamà el 2001 no ha acreditat, segons la Fiscalia, la realitat d'aquest fet, “passant temporades a Espanya, on en l'exercici 2001 i 2002 té els seus interessos econòmics principals i més obtenció de renda conseqüència dels guanys d'aquesta operació., per la qual cosa s'ha de considerar resident fiscal al nostre país".

RESIDENT FISCAL A ESPANYA



De la mateixa manera, l'escrit d'acusació reflecteix que Rolimpa Trading Corporation, amb domicili a efectes formals a Panamà, s'ha de considerar resident fiscal a Espanya "atenent el seu lloc de direcció i en tenir al nostre país la major part de l'immobilitzat, per això que aquesta estava subjecta a l'exercici 2001 a l'Impost de Societats i no a l'IRNR".

El cas és que Rolimpa Trading Corporation era una societat de mera tinença de béns amb un únic soci amb un tractament de "societat transparent", de manera que Carlos, com a gestor de fet de Rolimpa i soci i beneficiari últim del preu de la venda , "devia, a més d'haver declarat el guany patrimonial per la venda dels terrenys a l'Impost de Societats de l'exercici 2001 de Rolimpa, haver declarat al seu IRPF de l'exercici 2002 la base imposable de l'IS de 2001 de Rolimpa, deduint-se després la quotapagada per dit Impost de Societats".

Com a conseqüència de tot això, i tenint en compte que les cooperatives compradores dels terrenys van retenir el 5% del preu de la venda en atenció al fet que Rolimpa es va declarar a l'acte de la venda com a no resident per ingressar-lo després a l'Erario Público, la quota defraudada per l'IS és de 19.650.232,84 euros.

En realitat la quota deixada d'ingressar pujaria a 19.439.382,27 euros, "si bé en la mesura que procedeix deduir a aquesta quota la quota pagada a l'Impost de Societats de 2001, una vegada realitzada la deducció no s'ocasionaria perjudici a la Hisenda Pública per aquest fet”.