Un total d' 1,4 milions de persones amb educació superior a Espanya es troben en risc de pobresa o exclusió social , el doble que el 2008 (674.000 persones), i és la més alta de tot el període estudiat, segons el XIII Informe El Estat de la Pobresa a Espanya. Seguiment dels indicadors de l'Agenda UE 2030. 2015-2022 , elaborat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN-ES) .

En concret, l'estudi revela que el 42,9% de la població en reg de pobresa o exclusió social ha finalitzat estudis mitjans o alts i que 1 de cada 10 persones amb educació superior està en risc de pobresa.

Així mateix, els autors de l'informe confirmen una "tendència" detectada els últims anys: "que l'ocupació sense condicions adequades no garanteix ingressos suficients per sortir de la pobresa", ja que una de cada tres persones en situació de pobresa (32,9 %) té una ocupació remunerada, cosa que atribueixen als "baixos salaris i la precarització del mercat laboral des del 2008".

A més, l'edició d'aquest any inclou com a novetat una anàlisi de la relació entre les taxes de pobresa i l'exclusió social i elements específics com l'habitatge, el gènere, l'edat o la influència de l'hàbitat i els autors asseguren que les conclusions en aquest sentit són "molt preocupants".

Així, de les dades es desprèn que “el cost de l'habitatge, la bretxa de gènere i el suport insuficient a les famílies amb menors” són “factors clau” per a la generació de pobresa a Espanya. En el cas de l'habitatge, l'estudi mostra que el 2022 quatre de cada cinc persones amb una despesa elevada en habitatge estaven en situació de pobresa (79,1%) i el 34,9% residia en habitatges de lloguer, 20 més que entre les persones que no es troben en situació de pobresa.

A més, la despesa que van dedicar aquestes persones a l'habitatge equivalia al 39,1% dels ingressos de la llar, un esforç més de tres vegades superior al que van fer les persones que no es trobaven en situació de pobresa (12,5%).