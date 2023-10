Blanco i Köhler, després de formalitzar l'acord. Foto: Renfe

El president de Renfe, Raül Blanco, ha assolit a Praga un acord amb el CEO de l’operador ferroviari txec Leo Express, Peter Köhler, per avançar en l’estratègia d’expansió conjunta d’ambdues companyies a l’Europa Central. L’acord ha tancat una agenda de 3 dies en els quals Blanco ha conegut de primera mà la feina del seu soci europeu i ha mantingut diverses reunions amb el Govern d'aquest país i altres operadors ferroviaris.

De fet, Leo Express és el principal soci europeu de Renfe. La companyia espanyola va comprar, fa 2 anys, el 50% del capital d’aquest operador privat que va començar a operar al seu país el 2012 i, des d’aleshores, ha anat expandit els seus serveis a països veïns com Eslovàquia i Polònia comptant, a més, amb experiència operativa a Alemanya. Es tracta d’una empresa jove i àgil amb una gran capacitat de creixement.

En la seva estratègia d’internacionalització, Renfe busca ampliar la seva activitat a la Unió Europea com a operador, assessor i consultor fent valer el seu posicionament com a empresa líder en el sector. En aquest sentit, la col·laboració amb Leo Express constitueix per a Renfe un projecte estratègic de llarg recorregut que s’ha vist reforçat aquests dies amb aquestes jornades de treball conjunt.

El president de Renfe, Raül Blanco, i el CEO de Leo Express, Leo Köhler, han acordat reforçar la seva aliança i explorar de forma conjunta noves oportunitats de negoci per tal d’ampliar la seva activitat a l’Europa Central, tant en serveis comercials com en licitacions de servei públic, amb l’objectiu de fer un salt en la seva activitat a curt termini i créixer fins a un 80%.

Aquest partenariat representa una oportunitat clau per a Renfe per obrir nou negoci, en facilitar-li l’accés als mercats en què Leo Express ja compta amb llicència per operar-hi: Alemanya, Polònia, República Txeca i Eslovàquia, i a més la capacitat d’implantació local, experiència, equipo i referència que Renfe necessitat per avançar en aquests mercats.