Foto: Europa Press

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano , ha anunciat un increment de la partida per a les prestacions econòmiques vinculades (PEV) (l'ajuda que perceben les persones amb dependència per al pagament d'una plaça residencial a centres acreditats quan no poden accedir a una plaça pública) fins als 178,5 milions el 2024 per augmentar el nombre de beneficiaris, reduir llistes d'espera i augmentar la quantia de les ajudes .

Així es desprèn d'un decret llei de mesures extraordinàries de caràcter social aprovat pel Govern al Consell Executiu d'aquest dimarts 17 d'octubre que esperen que el Parlament aprovi el mes que ve, segons ha explicat en roda de premsa després de la reunió del Govern a la portaveu, Patricia Plaja.

El conseller ha explicat que fins ara l‟import màxim que rebien les persones beneficiàries d‟una PEV era de 747 euros mensuals, però amb l‟increment anunciat es podran percebre fins a 1.239 euros en el cas de les persones amb rendes més baixes.

Així, prenent el preu de referència d'una plaça residencial (2.002 euros al mes), el nou import màxim de la prestació permetrà cobrir prop del 62% del cost d'una plaça, en lloc del 37,2% com fins ara. "congelades" des del 2012, ha detallat Campuzano.

Amb aquest increment el Govern busca facilitar l'accés a places residencials a la ciutadania, especialment aquelles persones amb rendes més baixes per a les quals l'antiga prestació "no era suficient" per poder accedir a una residència de persones grans.